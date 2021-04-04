3 апреля в Ташкенте прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием стала первая защита 26-летнего узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (9−0, 7 КО) своих титулов WBA Super и IBF в первом полулёгком весе в поединке против обязательного претендента по версии IBF 31-летнего японца Рёсукэ Ивасы (27−4, 17 КО).

Фото: vringe.com.

Муроджон Ахмадалиев vs. Рёсукэ Иваса





У обоих боксёров был долгий перерыв перед выходом на ринг: у чемпиона — более 14 месяцев, для претендента — почти 16 месяцев. В бою удары Ахмадалиева выглядели острее, особенно благодаря точным джебам, из-за которых левый глаз соперника быстро покраснел. В редких случаях Ивасе удавалось нейтрализовать агрессивные удары узбекистанца.

Ахмадалиев наращивал атаку со второго раунда, а в пятом раунде давление заметно усилилось. Он провёл несколько успешных атак, нанеся оппоненту много точных ударов, и рефери решил остановить поединок. Комментаторы поединка посчитали, что решение было несколько преждевременным, поскольку Иваса, хотя и был под давлением, но всё же выполнял оборонительные действия. В итоге Муроджон Ахмадалиев победил техническим нокаутом в пятом раунде и защитил свои чемпионские титулы.

Напомним, ранее Муроджон Ахмадалиев повторил рекорд легендарного олимпийского чемпиона Леона Спинкса, став обладателем двух титулов в восьмом поединке на профессиональном ринге. Кроме того, уроженец Чуста первый и пока единственный в истории Узбекистана объединённый чемпион (абсолютный) мира.

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Шахрам Гиясов vs. Патрисио Морено





В андеркарде вечера также выступил чемпион мира и Азии, серебряный призёр Олимпийских игр Шахрам Гиясов (11−0, 9 КО). Его соперником в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) стал Патрисио Лопес Морено (28−5, 20 КО) из Мексики. На кону стоял интернациональный титул Гиясова по версии WBA.

Гиясов начал поединок агрессивно и атаковал соперника комбинированными ударами в голову и корпусу. В конце второго раунда уроженец Бухары вынудил Лопеса присесть на колено после нескольких мощных ударов. В третьем раунде узбекистанец уже оформил нокаут ударами в голову и в область печени. Морено упал лицом вниз и даже не пытался встать во время отсчёта рефери.

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Хасанбой Дусматов vs. Мухсин Кизота





Олимпийский чемпион 2016 года из Узбекистана Хасанбой Дусматов (3−0, 3 КО) завоевал вакантный пояс WBA International в первом наилегчайшем весе, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде Мухсина Кизоту (11−3, 5 КО) из Танзании.

В первом раунде танзаниец побывал в нокдауне, а во втором дважды падал на настил ринга. В результате рефери остановил поединок и объявил победителем Хасанбоя Дусматова.

Исраил Мадримов vs. Эммани Каломбо





Чемпион Азии и Азиатских игр, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг) Исраил Мадримов (7−0, 5 КО) сразился с нокаутёром из Конго Эммани Каломбо (14−1, 14 КО).

По итогам 10 раундов узбекистанец одержал победу решением судей — 100−89, 99−90 и 98−92.

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Баходир Жалолов vs. Кристапс Зутис





Перспективный боксёр супертяжёлого веса из Узбекистана, чемпион мира и Азии Баходир Жалолов (8−0, 8 КО) одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге, нокаутировав соперника из Латвии Кристапса Зутиса (7−2−2, 7 КО).

Узбекистанец превосходил своего оппонента в антропометрии, умело пользуясь этим преимуществом. Он действовал с дальней дистанции, пробивал джебы и добавлял левую руку. Во втором раунде Жалолов отправил Зутиса в нокдаун, тот поднялся, но через несколько секунд снова упал на настил ринга. Рефери остановил боя и присудил победу узбекистанцу техническим нокаутом.

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Миразизбек Мирзахалилов праздниует победу над соперником.

Икболжон Холдаров (слева).



В других боях андекарда 22-летний Санжар Турсунов (3−0, 1 КО) победил решением судей 30-летнего украинца Ивана Юхта (3−2−1, 2 КО), 24-летний Икболжон Холдаров (1−0, 1 КО) в своём дебюте нокаутировал 28-летнего танзанийца Кулва Бушири (13−6−1, 5 КО), 26-летний Миразизбек Мирзахалилов (1−0, 1 КО) также в дебюте победил нокаутом Ташу Мжуажи из Танзании (17−8−2, 5 КО).

В материале использованы фотографии Анвара Ильясова, Абдулло Файзуллаева, Жахонгира Файзуллаева.