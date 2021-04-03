Нужно быстро и безопасно отправить деньги своим близким? Народный банк поможет в этом.

UzPay — это денежные переводы в национальной и иностранной валюте по всему Узбекистану. Минимальная сумма перевода составляет 10 тысяч сумов, максимальная сумма не установлена. Можно осуществить отправку как в наличной, так и безналичной форме.

Данная платформа для переводов поможет быстро и без лишней волокиты отправить деньги по нужному адресу, а главное — средства всегда будут в безопасности.

Для всех переводов комиссия составляет 1% от отправленной суммы. Клиент может отправлять и получать средства из любого филиала банка.

Чтобы отправить деньги, необходимо:

обратиться в любой филиал банка;

предоставить документы, удостоверяющие личность;

сообщить сотруднику банка Ф.И.О. получателя и его номер телефона (по данному номеру отправят сообщение с 10-значным кодом);

сдать деньги и подписать документы.

Чтобы получить деньги, необходимо:

обратиться в любой филиал банка;

подать документы, удостоверяющие личность;

сказать сотруднику банка 10-значный номер из сообщения;

сообщить сколько денег было отправлено.

Народный банк поможет поддерживать родных и близких, и всегда быть их опорой, несмотря на время и расстояние.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1106, (+998) 71−210−20−02.

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