В Узбекистане во второй день вакцинации от коронавируса, 2 апреля, всего было привито 9211 граждан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как мы писали ранее, вакцинация проходит в Ташкенте, Нукусе и других областных центрах. В первый день её получили 5018 человек.

Из общего числа привитых во второй день 3726 — граждане старше 65 лет, ещё 5485 — медицинские работники. Больше всего людей были привиты в столице, Кашкадарьинской и Андижанской областях.





В Узбекистане вакцинация населения началась 1 апреля, гражданам предлагаются две вакцины — AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAС2001.

О возможных побочных эффектах второго препарата 2 апреля рассказала первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.

«После получения вакцины температура тела может подняться до 37 градусов. Кроме того, могут наблюдаться аллергическая реакция и покраснения на месте укола. Не нужно бояться, это пройдёт через 2−3 дня», — заявила замглавы Мининноваций и добавила, что у вакцинированных развиваются 95−97% антител.

Она отметила, что в ноябре прошлого года испытала на себе данную вакцину, на членах семьи, детях. «Никакие побочные действия не наблюдались».