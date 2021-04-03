Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал постановление «Об оптимизации структуры и сокращении численности штатных единиц органов государственной власти и управления» (есть у «Газеты.uz»).

Документом предусматривается сокращение штатных единиц управленческого персонала и оптимизации структуры органов государственной власти и управления, их ведомственных и территориальных подразделений.

Начиная с 1 мая 2021 года число должностей заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается на 40 — со 106 до 66.

Замечания:

* если число заместителей руководителя составляет 3 или больше, допускается введение должности первого заместителя;

** из должности «директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства — заместитель министра финансов» исключается статус «заместитель министра финансов»;

*** сокращается должность заместителя министра высшего и среднего образования по профессиональному образованию;

**** из должности «заместитель министра — начальник Инспекции по контролю в сфере строительства» исключается статус «заместителя министра»;

***** сокращается должность первого заместителя министра строительства;

С должности «председателя Государственного комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта — замминистра транспорта» исключается «замминистра транспорта».

Ранее «Газета.uz» сообщала, что Агентство по развитию рынка капитала (АРРК) упраздняется, а все его задачи, функции и полномочия передаются Министерству финансов.