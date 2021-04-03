В октябре 2020 года мобильный оператор запустил специальные акции (сроком до 31 марта 2021 года), в рамках которых были существенно пересмотрены условия тарифных планов, месячных интернет-пакетов, а также опции OnNet. С 1 апреля этого года компания сохранила все преимущества и удобства продуктов и услуг, переведя их на постоянную основу.

Речь идет о 16 тарифных планах Mobiuz с месячной и годовой абонентской платой. Это 8 тарифов линейки Mobi (Mobi 20, 30, 40, 50, 70, 90, 110, 150), 5 годовых тарифов Mobi, 2 тарифных плана для интернета (Gap Yo‘q, Gap Yo‘q Pro), а также социальный тариф Omad Plus.

Теперь по тарифному плану Mobi 90 предоставляется 65 тысяч МБ, безлимитные звонки внутри сети, 3,5 тысячи минут по Узбекистану, а также 3,5 тысячи SMS за 90 тысяч сумов в месяц. Gap Yo‘q Pro включает 35 тысяч МБ днем, 25 тысяч МБ ночью, тысячу минут на звонки за 75 тысяч сумов в месяц.

Изменения в части снижения цен на постоянной основе коснулись всех месячных интернет-пакетов. Самый большой пакет в 50 тысяч МБ теперь стоит всего лишь 75 тысяч сумов, хотя еще полгода назад его фиксированная цена составляла свыше 200 тысяч сумов.

Особенно ощутимы изменения в цене автопродлевающихся каждый месяц OnNet-пакетов — со второго месяца использования они становятся еще дешевле. Всего 75 тысяч сумов в первый месяц, а со второго уже 67,5 тысячи сумов — такова стоимость OnNet-пакета 50 тысяч МБ.

«За прошедшие месяцы мы получили множество предложений от абонентов сделать условия акции постоянными. И как результат — приятное соотношение цены и объемов продуктов и услуг Mobiuz стало уже не временной акцией, а постоянным предложением мобильного оператора. Этим мы хотим подчеркнуть, что забота и внимание к пользователям наших услуг являются для нас приоритетом. В дальнейшем мы продолжим взятый курс позитивных изменений», — подчеркнул официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Свидетельством этого является и то, что в настоящее время мобильный оператор Mobiuz проводит акции по снижению цен и на другие интернет-продукты и услуги. В частности, до 23 мая уменьшена стоимость суточных интернет-пакетов, а также услуги ночного безлимитного интернета «Ночной DRIVE».

Кроме того, с 1 апреля оператор Mobiuz представил еще один выгодный тарифный план. Подробности в Telegram-канале: t.me/mobiuzrus

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