5 апреля Узбекистан посетит делегация Ирана во главе с министром иностранных дел Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба узбекского МИДа.

В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-иранских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах, говорится в сообщении.

Мухаммад Джавад Зариф в рамках турне по странам Центральной Азии 5−8 апреля также посетит Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан.

10 февраля в ходе визита в Узбекистан авиакомпания Iran Aseman Airlines выразила желание начать с марта полёты по маршрутам Ташкент — Тегеран и Тегеран — Бухара. Речь шла о чартерных рейсах, но в дальнейшем планировалось запустить регулярное авиасообщение.

В начале ноября посол Ирана в Узбекистане Хамид Найрабоди выступал за отмену визы для граждан обеих стран и снижение таможенных пошлин. Тогда же он упомянул завершение работы над проектом Соглашения о торговых преференциях, которое увеличит объемы товарообменов между двумя странами.