31 марта MJ Developers и Hyatt International подписали договор об открытии пятизвездочного отеля Hyatt Regency в Бухаре. Церемония прошла в клабхаусе города в городе Minerva City.



На фото: Hyatt Regency Bukhara

Открыл мероприятие заместитель премьер-министра Узбекистана и председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов. В онлайн-режиме он поприветствовал всех присутствующих и отметил, насколько важно восстановить туризм в Узбекистане.

«Уверен, что этот гостиничный проект станет основой для продвижения бренда Hyatt в других регионах Узбекистана. Я также рад, что компания Valor Hospitality Partners вышла на узбекский рынок и желаю успехов совместным проектам Юана Мак Глашана», — рассказал Азиз Абдухакимов.



На фото: Такуя Аояма, Юан Мак Глашан, Ботир Шахриёров, Мурари Лал Джалан и представители компании Valor и MJ Developers.

На мероприятии присутствовали председатель и основатель MJ Developers Мурари Лал Джалан, председатель правления Valor Hospitality Partners и Hyatt International Юан Мак Глашан, вице-президент Hyatt International по развитию в Европе, Африке, Юго-Западной Азии и на Ближнем Востоке Такуя Аояма и заместитель хокима Бухарской области по вопросам туризма и спорта Ботир Шахриёров.





В приветственной речи Ботир Шахриёров поблагодарил президента за уделенное внимание развитию отрасли туризма и пригласил инвесторов больше организовывать такие значимые проекты. Также заместитель хокима Бухарской области по вопросам туризма и спорта преподнес Мурари Лал Джалану подарок — книгу об истории Бухары — в знак гостеприимства и дружелюбия.

«Это важный день для нас, ведь начинаем работать вместе с Hyatt и партнерами над развитием гостиничного хозяйства», — поделился Мурари Лал Джалан.

С приветственной речью также выступили Юан Мак Глашан и Такуя Аояма. Они отметили, что создание отеля Hyatt Regency в Бухаре откроет новый этап в гостиничном бизнесе и туристическом потенциале Узбекистана.

«Мы очень рады объявить об открытии второго отеля Hyatt Regency в Узбекистане и первого отеля Hyatt за пределами Ташкента. Бухара является особым направлением в Центральной Азии, и отражает наше намерение предоставить возможности для расширения бренда Hyatt в других исторических центрах страны и во всем регионе», — сказал Такуя Аояма, вице-президент по приобретениям и развитию Hyatt.

В результате встречи было подписано соглашение о создании совместного предприятия между представителями гостиничной индустрии Ближнего Востока и MJ Developers, а также соглашение о франчайзинге (Metric Ventures и Hyatt Regency Bukhara).

По словам посла Индии в Узбекистане Маниш Прабхат, на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, в комплексе Minerva City проекты MJ Developers станут важной вехой в дружбе между Индией и Узбекистаном. Они являются примером успешного сотрудничества между Узбекистаном и Индией. Сильная команда инвесторов, строителей и архитекторов покажет, насколько тесно могут сотрудничать два государства.



На фото: Маниш Прабхат и Мурари Лал Джалан

Первый пятизвездочный отель Hyatt в Бухаре и второй по счету в Узбекистане расположится недалеко от центра города на площади 2,75 га. Он разместит в себе 223 номера. Открытие запланировано на 2022 год.

MJ Developers — стратегическая организация по развитию недвижимости, специализирующаяся на разработке проектов умных городов. Организация в первую очередь ориентирована на инвестиции и развитие умных городов премиум-класса на развивающихся рынках с особым акцентом на Узбекистан.

Valor Hospitality Partners — это проверенная компания Hotelitarians по управлению гостиничным бизнесом, которая обеспечивает высокое качество и обладает высокими коммерческими показателями во всех сферах деятельности. Valor Hospitality управляет такими мировыми брендами, как Hyatt, Accor, Marriot, Hilton. У компании есть офисы в Великобритании, Таиланде, Южной Африке и на Ближнем Востоке.

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