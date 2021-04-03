Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 апреля постановление президента «О мерах по благоустройству и дальнейшему улучшению архитектурного облика Асакинского района Андижанской области».

Согласно документу, на территории махалли «Чек» Асакинского района Андижанской области отобран земельный участок площадью 53,3 га для строительства современного многофункционального комплекса Asaka сity.

Компания Avtosanoat-Injiniring определена заказчиком по разработке генерального плана (проекта детальной планировки) проекта комплекса, а АО Tashgiprogor на конкурсной основе — генеральной проектной организацией, следует из постановления.

Расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, получением разрешения на осуществление строительно-монтажных работ, подготовительными работами и другие до 31 декабря 2020 года, осуществлены за счет собственных средств Avtosanoat-Injiniring.

Компания для обеспечения работников автомобилестроительной промышленности доступным жильем самостоятельно приступило к строительству ряда типовых многоквартирных домов в Asaka сity.

Начиная с 2021 года объекты в комплексе строятся за счёт средств инвесторов, в том числе кредитов, благотворительных пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством.

Постановлением хокимияту Андижанской области в месячный срок поручено обеспечить отвод Avtosanoat-Injiniring земли площадью 53,3 га, которое находится «на орошаемом, каменистом и низкоплодородном земельном участке и пришло в состояние, не пригодное для дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях».

Кроме того, на юридические лица, осуществляющие функции дирекции, инвесторов, генеральные подрядные организации — участников проекта, а также на организации-нерезидентов распространяются налоговые и таможенные льготы, предусмотренные законодательством при реализации проектов по строительству современных деловых центров Business city.

Компенсации, выплачиваемые за возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с отводом орошаемых земельных участков, в порядке исключения, не взимаются.

Строительство и модернизация необходимых объектов инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры будет проводиться за счёт местного бюджета Андижанской области и поставщиков услуг.

О комплексе Asaka сity

Впервые о реализации проекта стало известно в октябре 2019 года. На сайте Asaka сity сообщается, что комплекс предусматривает строительство свыше 1560 квартир, более 30 промышленных и гражданских сооружений. Изначально предполагалось, что для строительства будет выделено 45 га земли.

Согласно инвестиционной программе, стоимость проекта, который планируется реализовать в 2020—2023 годы, оценивается в 97,9 млн долларов.





Застройщиком указана Avtosanoat-Injiniring, которая зарегистрирована в Мирабадском районе Ташкента 16 апреля 2009 года. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставной фонд — 105,2 млрд сумов.

Руководителям компании является Комил Юлдашев, учредителями UzAuto Motors (95%) и Avtosanoat Invest (5%). Обеими компаниями владеет «Узавтосаноат».