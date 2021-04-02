Очередной выпуск подкаста «Узбекинвест» решил провести в необычном формате: специалисты компании Ирода Арифходжаева и Абдулазиз Хасанов по очереди принимали роли автовладельца и страховщика. Они провели блиц-опрос на тему обязательного автострахования.

Нужно ли обязательное автострахование при наличии КАСКО

Согласно законодательству и правилам дорожного движения, каждый водитель обязан оформить полис гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Если этого полиса нет, вождение автомобиля будет запрещено, а водитель оштрафован. Страхование КАСКО, однако, является полностью добровольным видом страхования и предусматривает не ответственность, а возмещение в случае повреждения автомобиля. Даже если у вас есть страховка КАСКО, вы обязаны оформить обязательное автострахование.

Выплачивается ли страховая компенсация пострадавшим, если виновный находится в состоянии алкогольного опьянения

Пострадавшему выплачивается компенсация. Но страховая компания имеет полное право взыскать с виновника, то есть своего клиента, уплаченную сумму.

Если пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения, выплачивается ли ему страховая компенсация

Страховое возмещение предусмотрено, даже если пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения.

Возмещается ли ущерб, если пострадавший умышленно нанес удар виновному, действуя с целью причинения вреда себе или другому лицу

Если в решении суда нет исключений, возмещение будет выплачено пострадавшему. Но страховая компания имеет полное право взыскать с виновника, то есть своего клиента, уплаченную сумму.

Как будет возмещен оставшийся ущерб, если он превышает 40 млн сумов

Если сумма ущерба превышает установленную сумму страхового возмещения, то виновное лицо обязано возместить оставшуюся часть ущерба. Но в таких ситуациях на помощь может прийти страхование добровольной ответственности. Подробнее о нем можно узнать, а также оформить страховку можно на сайте insurance.uz или в мобильном приложении.

Как выплачивается страховое покрытие, если пострадавших несколько

Если пострадавших несколько, а сумма возмещения превышает указанные в договоре 40 млн сумов, то ущерб возмещается пропорционально.

Например, повреждены два транспортных средства. Ущерб, нанесенный первому автомобилю, составляет 10 млн, а второму — 15 млн. Общий ущерб и сумма, которую должен выплатить виновный, составляют 25 млн сумов. Страховая компания имеет право выплатить до 14 млн сумов.

Тогда это пропорционально: урон, нанесенный первому автомобилю, составляет 40% от общего ущерба. Остальные 60% принадлежат второму автомобилю. Тогда будет выплачено 14 млн (40%). То есть 5,6 млн сумов за первый автомобиль и 8,4 млн сумов за второй. Оставшийся ущерб придется возместить самому виновному.

Выплачивается ли единовременное страховое покрытие по обязательному автострахованию

Страховое покрытие предоставляется в пределах страховой суммы. Например, если при первом страховом случае ущерб, причиненный транспортному средству, составил 10 млн сумов, то при следующем страховом случае пострадавшему будет выплачено до 4 млн сумов, а не 14 млн сумов. Остальное должен будет возместить сам виновный. Если клиент хочет, он может пополнить эту сумму, заплатив дополнительно.

В чем разница между полисами с ограниченным количеством водителей и без ограничения

Полис с ограниченным количеством водителей стоит дешевле. По нему пользоваться автомобилем могут только пять человек, указанных в полисе. А полис, в котором количество водителей не ограничено, стоит дороже. В нем не указаны Ф.И.О. водителей. Если рядом с автовладельцем находится добровольное лицо, то он может управлять автомобилем без доверенности.

Может ли стоимость обязательного автострахования отличаться

Стоимость обязательного автострахования установлена законодательством. В Ташкенте и Ташкентской области полис с ограниченным количеством водителей составляет 56 тысяч сумов, с неограниченным количеством — 168 тысяч сумов. В остальных регионах эти полисы стоят 40 тысяч и 120 тысяч сумов соответственно. Незаконно продавать полисы дешевле или дороже этих сумм.

Защищает ли обязательное автострахование от стихийных бедствий

Возмещение по обязательному автострахованию не выплачивается, если ущерб транспортному средству или здоровью водителя был причинен стихийным бедствием.

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