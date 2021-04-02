Seoul Mun — коммерческая зона, расположенная на набережной канала Бурджар в центре столицы. Торгово-досуговый центр представлен трехуровневыми коммерческими зонами на противоположных побережьях. Благодаря изысканной архитектуре и атмосфере прибрежного ландшафта проект подойдет для шопинга и отдыха, проведения деловых бранчей, романтических ужинов, корпоративных мероприятий и ежедневного отдыха.





Большой выбор коммерческих помещений способствует реализации потенциала в любой сфере бизнеса. Мировые эксперты в области недвижимости из компании Knight Frank помогли разработать пять основных типов коммерческого пространства: малый, средний и крупный формат общественного питания, универсальные точки продаж, якорные магазины, а также зоны досуга и развлечений. Каждый из этих типов обладает индивидуальным набором технических параметров и характеристик.





Универсальные точки продаж — одна из наиболее популярных и многочисленных категорий набережной Seoul Mun. Этот тип помещений располагается на первом и втором уровнях и представлен коммерческими зонами площадью от 18 до 188 кв. м. Шестиметровая высота потолка помогает увеличить полезную площадь, трансформируя помещения в двухуровневое пространство. Универсальные точки продаж подходят как для небольших сувенирных лавок, бутиков и шоурумов, так и для просторных мультибрендовых магазинов косметики, парфюмерии, одежды, обуви, игрушек, товаров для дома, электроники, развития сферы услуг и прочего.





Множество вариантов помогут подобрать оптимальные условия, отвечающие потребностям бизнеса. Вне зависимости от типа помещения и вида предпринимательской деятельности Seoul Mun поможет инвестировать в недвижимость нового формата.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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