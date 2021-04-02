31 марта в Ташкенте прошло открытие интерьерного комплекса Saroy Concept с участием международных партнеров проекта. Saroy Concept — это новый формат мебельного шоурума. На трех этажах представлено более 20 различных решений интерьера для современного дома.

На открытии присутствовали дипломаты, представители индустрии мебели и строительства, дизайнеры интерьеров, журналисты и творческие личности. Мероприятие также посетили международные партнеры компании, в том числе председатель совета директоров Weltew Home Нух Балчи и региональный менеджер Kupa Kids Хасан Долма. Ради этого события они прилетели из Турции.





Официальная часть мероприятия началась со слов приветствия посла Турции в Узбекистане Олгана Бекара, представителей партнерских компаний Weltew и Kupa Kids, а также представителя Saroy Concept Нуриддина Тахировича Якубова. После состоялась торжественная церемония разрезания ленты.





Атмосферу праздника и вдохновения создали живая музыка, креативные фотозоны и фуршет в традициях восточного гостеприимства. Гостям особенно понравилось живое исполнение Matin band авторских композиций и каверов на узбекские и международные хиты. Программу праздника дополнил танцевальный коллектив Double Touch.

«Мы рады видеть, что узбекско-турецкое частное партнерство развивается быстрыми темпами. Все больше представителей турецкого бизнеса интересуются узбекским рынком и находят здесь надежных партнеров. Сегодняшнее открытие можно назвать ярким примером успешного сотрудничества наших стран в бизнесе. И то, что жители Узбекистана по достоинству оценили продукцию турецкого производства в соотношении цены к качеству, очень важно и ценно для нас. Желаю удачи Saroy Concept в его начинаниях», — отметил в своей приветственной речи посол Турции.

Представитель Saroy Concept Нуриддин Якубов провел экскурсию по новому комплексу. Он рассказал о его особенностях и интерьерных решениях, выполненных с учетом мировых трендов.





Кульминацией мероприятия стал розыгрыш ценных призов от Saroy Concept. Гости могли попытать удачу и выиграть предметы интерьера из нового шоурума, а также ваучер на трехдневное проживание в комплексе Tibet Mounts Flora и сертификаты на 5 млн сумов.





Концептуальный бренд Saroy ведет свою деятельность с 2004 года. В 2007 году компания открыла фабрику по индивидуальному производству мебели. На сегодняшний день под брендом Saroy функционирует один из крупнейших на рынке интерьерных шоурумов и мебельная фабрика. Здесь можно реализовывать концепты «под ключ» по индивидуальному заказу. Команда состоит из 65 сотрудников, 40 из которых работают на фабрике, а 25 — в шоурумах. В настоящий момент компания активно развивается в сфере девелопмента. Под брендом Saroy Invest в Ташкенте и регионах построены современные жилые и коммерческие здания. Комплексные решения для ремонта и интерьеров от Saroy Concept отличаются своей изысканностью.

В 2019 году Saroy Copcept стал официальным представителем Weltew Home — одной из крупнейших мебельных компаний Турции. С 2021 Saroy Copcept стал официальным дилером детской мебели Kupa Kids. Данный комплекс станет вторым в Узбекистане шоурумом, где представлены бренды Weltew Home и Kupa Kids.





Важным направлением деятельности Saroy Concept стала работа с дизайнерами интерьеров и творческими личностями Узбекистана. Для удобства планирования будущего пространства в дизайн-проектах Weltew Home разработали 3D-модели представленного ассортимента мебели. Для дизайнеров разработана индивидуальная программа сотрудничества и планы по международному обмену опытом.

«Я приехала в Узбекистан из Турции специально для этого проекта. И за четыре дня нам удалось завершить дизайн-проект, подготовленный с учетом вкусов и стилей, имеющих популярность в Узбекистане. Получилось очень красиво и даже роскошно. Я работаю с Weltew Home уже много лет. Благодаря программе сотрудничества с дизайнерами за это время мы обустроили интереьеры во многих странах: в Казахстане, Германии, Франции, Швейцарии, Пакистане, Косово и теперь в Узбекистане», — рассказала о своем опыте дизайнер интерьера Бушра Кахъя.

Saroy ставит перед собой амбициозные планы по развитию мебельной индустрии и услуг в Узбекистане в новом концептуальном направлении.

«Мы видим, какими быстрыми темпами развивается Узбекистан. Очень рады тому, как здесь относятся не только к турецкой продукции, но и к Турции. Мы планируем увеличить свое присутствие на рынке Узбекистана. В ближайшие годы собираемся открыть еще пять салонов в других регионах Узбекистана — в Самарканде, Бухаре, Фергане и других крупных городах. Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами по другим направлениям мы сможем создать еще 300 новых рабочих мест», — поделился своими планами региональный директор Weltew Home в странах СНГ Сайфиддин Кочалы.

Шоурум Saroy Concept открыт с ежедневно с 9:00 до 20:00 как для профессионалов, так и для всех желающих привнести уют и красоту в свой дом.

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