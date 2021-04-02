Президент Узбекистана 1 апреля подписал указ «О совершенствовании системы государственного управления в сфере развития научной и инновационной деятельности».

В нем определены приоритетные направления деятельности Министерства инновационного развития на 2021−2022 годы:

в области развития биотехнологий — разработка биофармацевтической продукции, рекомбинантных и ДНК-вакцин, биомедицинских диагностических технологий, а также исходя из особенностей регионов — новых биотехнологических сортов сельскохозяйственных культур на основе генной и клеточной инженерии;

в области повышения плодородия почвы — создание системы комплексного мониторинга почвенных ресурсов, ресурсосберегающих технологий орошения и агротехнологий удобрения, разработку при этом агрохимических карт сельскохозяйственных культур на основе создания в регионах сети мобильных лабораторий для выявления существующих полезных и вредных веществ в почве;

в области внедрения искусственного интеллекта — создание «умных» инновационных технологий в дорожно-транспортной инфраструктуре, системах образования и судов;

в области развития возобновляемой энергетики — создание инновационных технологий производства, хранения и применения «зеленого» водорода — альтернативного и экологически чистого источника энергии;

в сфере развития животноводства — увеличение генофонда пород скота и повышение количества мясной продукции путем использования методов генетики, внедрение инновационных технологий для расширения кормовой базы;

в сфере сельского хозяйства — создание инновационных конструкций сельскохозяйственной техники и новых технологий выращивания сельскохозяйственной продукции, направленных на повышение эффективности переработки.

Для Мининноваций утвержден и новый круг задач:

разработка стратегий развития приоритетных сфер и отраслей на основе научных достижений и инноваций, основанных на долгосрочных сценариях инновационного развития страны;

повышение интеллектуального и технологического потенциала регионов, формирование современной инфраструктуры развития научной и инновационной деятельности;

формирование, утверждение государственных программ по научной деятельности и контроль за их выполнением;

координация системы подготовки кадров с ученой степенью;

внедрение эффективных механизмов привлечения молодежи к научной и инновационной деятельности и всесторонняя поддержка ее инициатив;

привлечение инвестиций в реализацию научных и инновационных проектов, развитие венчурного финансирования;

проведение финансовой, экономической и технической экспертизы проектов, реализуемых на основе инновационных разработок;

выявление потребностей реального сектора экономики и производственных отраслей в научных разработках и инновациях, а также усиление интеграции науки и производства на основе развития отраслевых научных исследований;

создание необходимых условий для коммерциализации и внедрения в производство новых разработок, реализации стартап-проектов, формирования новых организаций с участием интеллектуальной собственности и развития рационализаторской деятельности;

расширение и укрепление международных связей в области науки и инноваций, реализация мер по трансферу инноваций и технологий.

Документом также утверждены показатели оценки эффективности деятельности Министерства инновационного развития в 2021—2022 годах, а также перечень районов, преобразуемых в инновационные зоны в Каракалпакстане и областях.

Указом Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей преобразовать в Фонд финансирования науки и поддержки инноваций путем присоединения Президентского фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности при Мининноваций и Фонда поддержки одаренной молодежи Академии молодежи при Мининноваций.