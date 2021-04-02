Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 1 апреля назвал недостаточной проводимую в регионах работу по созданию частных медицинских учреждений по различным направлениям, передаёт корресподент «Газеты.uz».

Например, в Каракалпакстане, Бухарской и Ташкентской областях не реализован ни один проект в рамках ГЧП. Кроме того, в регионах не завершена реализация проектов частных центров, оказывающих населению востребованные услуги по гемодиализу, медицинской диагностике и реабилитации.

Президент поручил заместитель министра здравоохранения Абдулле Азизову, председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурату Камалову, хокиму Хорезмской области Фарходу Эрманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву начать строительство центров гемодиализа на основе ГЧП.

Кроме того, Абдулла Азизов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов и хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров в течение двух месяцев должны внести в правительство проекты строительства центров онкологии и радиологии в Самарканде и Фергане.

Министру здравоохранения Абдухакиму Хаджибаеву поручено ускорить привлечение кредита на 80 млн долларов от международных финансовых институтов для обеспечения 170 районных и городских медицинских объединений компьютерными томографами. Отетственные лица также должны повысить квалификацию персонала по использованию этих устройств.

В течение 10 дней замминистра финансов Омонулла Насритдинходжаев должен определить источники средств для приобретения этих устройств до привлечения кредита.

Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что жители областей должны иметь возможность получать специализированную медицинскую помощь в регионах, чтобы не приезжать в столицу. Специализированные медцентры намечено закрепить за сельскими врачебными пунктами. Минздрав определит случаи, когда лечиться можно в Ташкенте.