Сегодня, 2 апреля, в 14:34 в цеху по производству обуви, расположенном по улице Кушбеги в Яккасарайском районе Ташкента, произошло возгорание (видео), сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Менее чем за три минуты на место пожара прибыло пять пожарно-спасательных экипажей столичного Управления МЧС.

Огнём было объято около 200 кв. м площади объекта. Возгорание удалось полностью ликвидировано меньше чем за 40 минут.

Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Аналогичный инцидент произошёл в Зангиатинском районе Ташкентской области, но уже в цеху по производству окон и дверей. Там возгорание началось в 14:51.

Пожар распространился на площади 300 кв. м. Силами семи пожарно-спасательных машин огонь был потушен в 15:45. Здесь также обошлось без человеческих жертв, говорится в сообщении.