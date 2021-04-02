Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 1 апреля затронул вопрос коррупции в сфере здравоохранения, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, в прошлом году в системе здравоохранения было расхищено более 30 млрд сумов. В частности, в Ташкентском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии расхищено 828 млн сумов (ранее прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту), в клинике Ташкентского педиатрического института — 423 млн сумов.

Кроме того, президент сообщил, что глава медицинского объединения Жондорского района незаконно растратил свыше 1 млрд сумов. «Таких примеров много в разрезе каждой области, районов и городов», — отметил он.

На первого заместителя генерального прокурора Бахриддина Валиева возложена ответственность за эффективный надзор за обеспечением «верховенства закона и неотвратимости наказания» в сфере здравоохранения.

Шавкат Мирзиёев также дал указание установить действенный контроль за движением выделяемых средств, прозрачностью закупок лекарств и медицинского оборудования, целевым использованием поступлений от платных услуг.

«У людей ненависть в глазах. Они недовольны тем, что государственные органы не могут организовать качественное бесплатное лечение», — сказал глава государства.

Ранее президент подчеркнул, что жители областей должны иметь возможность получать специализированную медицинскую помощь в регионах, чтобы не приезжать в столицу. Специализированные медцентры намечено закрепить за сельскими врачебными пунктами. Минздрав определит случаи, когда лечиться можно в Ташкенте.