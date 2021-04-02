Чемпионат мира по боксу среди взрослых 2023 года состоится в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Узбекистана со ссылкой на заявление президента AIBA Умара Кремлёва в рамках пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете в пятницу.

Дата проведения турнира будет определена позднее. До этого в Узбекистане никогда не проводился чемпионат по боксу среди взрослых.

В 2019 году на чемпионате мира по боксу среди взрослых сборная Узбекистана среди 78 стран заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав три золотые, серебряную и бронзовую медали.