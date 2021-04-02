Управление транспорта города Ташкента представило пилотный проект краткосрочной аренды велосипедов (байкшеринга).

Развитие велотранспорта и внедрение байкшеринга предусмотрено постановлениями правительства (ПКМ №157, 16 марта 2020 года) и (ПКМ №812, 29 декабря 2020 года).





Согласно концепции генерального плана развития транспортной и дорожной инфраструктуры Ташкента, в столице проектируются велосипедные дорожки общей протяженностью 606 км. Сейчас сдано в эксплуатацию 12,4 км велодорожек, говорится в сообщении.





Вместе с тем, «чтобы использовать велосипеды как альтернативный вид транспорта, популяризировать здоровый образ жизни и повысить привлекательность велотранспорта», разрабатывается предварительный проект по созданию пунктов велопроката, велопарковок (станций) и инфокиосков для электронной оплаты.





В настоящее время Управление транспорта Ташкента планирует внедрить байкшейринг в четырёх точках Ташкента в качестве пилотного проекта под названием Velo City. Первая фаза проекта предусматривает маршрут, охватывающий 12 остановок — от 12-го квартала Юнусабадского района до Национального парка Алишера Навои.





Управление представило прототипы велопарковок и приложение.

Граждан призывают оставлять свои замечания и предложения по ссылке.

Напомним, что велодорожки в Ташкенте строятся по проекту турецкой транспортной компании Kalyon Ulaştırma. Глава компании Джихат Кальёнджуоглу в интервью «Газете.uz» рассказывал детали проекта.