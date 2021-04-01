Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах. В 2020 году по версии журнала Forbes академия вошла в первую десятку лучших вузов России.





В 2021 году академия предоставляет восемь грантовых мест на бакалавриат и четыре на магистратуру по направлению в своем Новосибирском филиале — Сибирском институте управления. Он славится отличной научной базой и инновационным подходом к организации учебного процесса. Вуз готовит квалифицированные управленческие кадры для государственной службы.





Выпускники института получат диплом государственного образца, подписанный РАНХиГС в Москве и не требующий нострификации в Узбекистане.





Проект по конкурсному отбору в 2021 году реализуется в рамках сотрудничества СИУ РАНХиГС с Фондом развития науки и образования Ziyo Forum.





В 2020 году четыре человека из Узбекистана подали заявки по линии фонда и прошли все конкурсные испытания. Они были зачислены в магистратуру.

Подать заявку можно до 8 апреля. Испытания и оглашение результатов пройдут также в апреле.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте фонда.

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