В Узбекистане будет разработана правовая база в сфере сфере трансплантации органов человека. Об этом на совещании 1 апреля, посвященном сфере здравоохранения, сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

Сейчас проведение операций по трансплантации не допускается, если донор не является близким родственником пациента. По словам главы государства, по этой причине в прошлом году свыше 900 пациентам, обратившимся только лишь в Республиканский специализированный центр хирургии, было отказано в лечении.

В результате многие граждане Узбекистана вынуждены оперироваться за рубежом.

«Всё равно люди отправляются на лечение в Индию, Корею, Германию, Россию. Пришло время это внедрить у нас или нет?» — приводит слова президента корреспондент «Газеты.uz».

Шавкат Мирзиёев предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правые основы для трансплантации человеческих органов.