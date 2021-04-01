Четыре человека погибли и ещё два получили ранения в результате стрельбы 31 марта в бизнес-комплексе города Ориндж (штат Калифорния, США). Среди погибших — ребёнок, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Согласно информации правоохранительных органов, в настоящий момент ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет. Подозреваемый в стрельбе и второй раненый человек госпитализированы, подробности об их состоянии не уточняются.

За прошедшие две недели это уже четвёртый инцидент со стрельбой в США.

16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Аарон Лонг совершил серию вооружённых нападений на SPA-салоны, убив восемь человек. Спустя несколько дней — 22 марта — в штате Колорадо 21-летний местный житель Ахмад Аль Исса открыл огонь в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, в результате чего погибли 10 человек, включая полицейского.

Ещё один случай произошёл 26 марта в Филадельфии, где неизвестный устроил стрельбу около спорт-бара. Это произошло после ссоры, которая началась в баре. Семь пострадавших были госпитализированы. Предполагаемый стрелок задержан.