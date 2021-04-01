В тихом офисе или классе легче сосредоточиться и сделать свою работу на отлично, а после — уйти домой без усталости и стресса. Во многом это достигается благодаря правильной акустике в помещении.

Официальный дистрибьютор датской компании акустических решений Rockfon рассказал, как применение современных шумопоглощающих решений повышает концентрацию внимания сотрудников и учащихся на 48% и создает комфортную атмосферу для работы и учебы.

Действительно ли от акустики зависит производительность

Шум — это слышимая акустическая энергия, которая оказывает негативное влияние на физиологическое и психологическое состояние человека. Шум в помещении напрямую влияет на работоспособность сотрудников и успеваемость студентов, что доказано западными исследованиями:

на 66% ухудшается работоспособность персонала в шумных офисах. Согласно исследованиям, больше половины сотрудников офисов с открытой планировкой среди беспокоящих их на работе факторов выделили шум. Кроме того, 70% офисных работников считают, что их продуктивность могла бы быть выше, если бы вокруг было тише. Отвлекаясь, сотрудники теряют до 20 минут сосредоточенной работы в день;

Согласно исследованиям, больше половины сотрудников офисов с открытой планировкой среди беспокоящих их на работе факторов выделили шум. Кроме того, 70% офисных работников считают, что их продуктивность могла бы быть выше, если бы вокруг было тише. Отвлекаясь, сотрудники теряют до 20 минут сосредоточенной работы в день; для 77% учеников шум — главная помеха в обучении. Проводившиеся в Европе исследования доказали, что средние оценки студентов снижаются на 5,5 баллов в среднем каждый раз, когда шум в помещении повышается на 10 дБ. Кроме того, от шума страдают и учителя, вынужденные перекрикивать голоса — до половины из них страдают от необратимых повреждений голосовых связок.

Применение звукопоглощающих материалов в офисах и учебных центрах — это доступный способ решить эти проблемы и создать спокойную рабочую обстановку.

По какому принципу работают акустические панели

Акустику в помещении определяют два фактора — звукоизоляция и шумопоглощение.

Шумопоглощение ограничивает уровень давления фонового шума в помещении и создает комфортную среду, в которой люди могут сосредоточиться и продуктивно работать. Оно повышает разборчивость речи, что делает выступления и переговоры более понятными, устраняет эхо и «эффект вечеринки», когда уровень шума в помещении неконтролируемо повышается от того, что люди начинают говорить все громче и громче, чтобы их услышали.

Звукоизоляция приводит к более низкому уровню звукового давления в соседних помещениях, создавая более комфортную среду, в которой каждому легко сосредоточиться.

Продукция Rockfon из каменной ваты отличается шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами, которые улучшают разборчивость речи и способствуют повышению производительности труда и здоровой внутренней атмосфере.

Как устанавливаются акустические панели

Современные акустические решения выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию, и могут варьироваться в зависимости от помещения.

Модульный потолок. Стандартные модульные потолочные панели подразделяются на пять категорий: от дизайнерских до классических белых, которые станут прекрасным выбором для стандартного потолочного решения. Для помещения можно выбрать любой цвет, дизайн и кромку модуля.





Острова и экраны. Панели-острова и экраны станут решением там, где установка стандартного потолка невозможна. Безрамные акустические панели-острова производятся в различных формах и цветах, а экраны станут решением для корректировки звука в пространстве.





Стеновые панели. Стеновые панели повышают уровень звукопоглощения и создают комфортное акустическое пространство. Стеновые панели доступны с различными характеристиками, в том числе ударопрочные и цветные.





Безопасность, легкая установка и огнестойкость

Каменная вата — основа всех потолочных и стеновых панелей Rockfon. Она состоит из базальтовых горных пород, которые не горят и не плавятся. Большинство панелей имеет класс пожарной опасности А1 — это одни из самых безопасных продуктов.





Потолочные панели сохраняют размеры при уровне относительной влажности воздуха до 100% и могут устанавливаться при температурах от 0 °C до 40 °C. Им не требуется акклиматизация, поэтому их можно устанавливать на ранних этапах строительства, когда окна еще не полностью герметизированы, без всякого риска деформации. Все потолочные панели можно чистить с помощью пылесоса с насадкой в виде мягкой щетки. Панели производятся из водоотталкивающей каменной ваты, которая препятствует размножению патогенных микроорганизмов.

Подобрать акустическое решение для своего офиса или учебного учреждения и получить более подробную информацию о продукции Rockfon у дистрибьютора компании в Узбекистане Acoustic Build можно по телефонам: (+998) 97−447−77−33, (+998) 93−505−94−49, (+998) 71−275−76−60.

Сайт: uzbuild.com

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