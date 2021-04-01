Сегодня, 1 апреля, планируется открытие дороги, соединяющей Риштанский и Сохский районы Ферганской области, проходящей через Кыргызстан, сообщило УзА.
Все контрольно-пропускные пункты в данном направлении приведены в полную готовность, отмечает агентство.
Договоренности об открытии пунктов пропуска между Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Кыргызстана были достигнуты в ходе переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым 11−12 марта в Ташкенте.
Напомним, дорога Сох-Риштан, открытая в августе 2019 года, закрылась через два дня. Премьер-министр Абдулла Арипов объяснял это требованиями Евразийской организации экономического сотрудничества. Протяженность обходной дороги из Соха до Ферганской области или Вуадиля составляет 80 км.
В конце марта по итогам визита правительственной делегации Кыргызстана в Ташкенте председатель кыргызского Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены и рассказал, на каких условиях стороны пришли к соглашению.
Ravshan Sultanov
Дай Бог, чтобы эта дорога осталась открытой навека