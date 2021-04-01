3 апреля в Humo Arena состоится одно из зрелищных событий этой весны — боксерский турнир. Боксеры из Узбекистана сойдутся в борьбе за чемпионские титулы с бойцами из Японии, России и Венесуэлы. Pepsi выступит в роли официального партнера мероприятия как бренд, активно поддерживающий и продвигающий профессиональный спорт в Узбекистане.

Центральный бой вечера состоится между узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым и японцем Рёсуке Ивасой. Также зрители смогут увидеть бой Шахрама Гиясова против Исы Чаниева из России за чемпионский пояс WBA International. На ринг поднимется и Хасанбой Дусматов. Он выступит против Алексиса Диаса из Венесуэлы. Икболжон Холдоров проведет свой дебютный бой с Владимиром Хордиенко из России.

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