В Карши в доступных домах для малообеспеченных семей проживали сотрудники хокимията. Об этом 31 марта сообщил хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, передаёт Qashqadaryo 24/7.

По его словам, когда он только возглавил областную администрацию осенью 2019 года, то узнал, что 21 из 92 доступных квартир в Карши получили сотрудники хокимията.

«Всех нашли, вызвали, заставили сдать квартиры, пристыдили их и передали [квартиры] обычным гражданам», — заявил Зойир Мирзаев.

Руководители секторов, соответствующих ведомств и организаций выступили с публичным отчётом в махалле «Баландчайла» Камашинского района. Хоким отметил, что при выделении доступного жилья в районе, в первую очередь, необходимо согласовать этот вопрос с представителями общественности и старейшинами и передать квартиры «реальным собственникам».

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об обеспечении населения жильем за счёт ипотеки. В нём предусмотрено выделение ипотеки с 6-месячным льготным периодом, снижение первоначального взноса до 15% и другое. Стоимость квадратного метра жилья в сельской местности установлена в 4 млн сумов, в городах — 5,2 млн сумов, в Ташкенте — 5,7 млн сумов.