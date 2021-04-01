31 марта в Яшнабадском районе открылся строительный рынок нового поколения Gumbaz. На территории комплекса созданы все необходимые условия для торговли строительными материалами.





Чем отличается Gumbaz от остальных рынков





Gumbaz ориентируется не только на продавцов, но и на покупателей. Рынок предоставляет гольфкары, с помощью которых клиент может перемещаться по комплексу. На территории работает бесплатный Wi-Fi, а также располагается зона фуд-корта. Gumbaz обеспечит вас погрузчиком для безопасной перевозки тяжелых строительных материалов.





Магазины комплекса оснащены современной системой кондиционирования и теплым полом. Зимой покупателю не будет холодно, а летом он сможет насладиться прохладой.

Gumbaz обеспечивает безопасность на территории рынка благодаря системе круглосуточного видеонаблюдения и точечной пожарной системе.

Еще одна из особенностей строительного рынка — это наличие парковочных мест для посетителей и арендодателей магазинов.





Всю операционную деятельность в Gumbaz поддерживает команда маркетологов и менеджеров с опытом работы. Маркетологи помогут предпринимателям в торговле, дадут советы по самореализации и рекламе товаров и услуг.

Коммерческий отдел: (+998) 97−267−77−77, (+998) 97−147−00−81.

Отдел маркетинга: (+998) 97−147−00−83.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Оханграбо.

Сайт: gumbaz.uz

Почта: gumbazstroy@gmail.com

Telegram: t.me/Gumbaz

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