27 марта примерно в 13:30 на проспекте Мирзо Улугбека в Ташкенте произошло ДТП, в результате которого погибло два человека и один получил тяжкие телесные повреждения. Об этом 31 марта сообщило МВД Узбекистана (видео).

В тот день в городе шёл дождь. Водитель Cobalt на большой скорости совершил попытку объехать идущую впереди машину. Автомобиль перелетел через бетонный разделитель на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с Lacetti.





Кадр из видео МВД.

Второй автомобиль получил сильные повреждения. Водитель — 31-летний мужчина и пассажир — 33-летняя женщина скончались на месте. Ещё один пассажир (25 лет) получил тяжкие телесные повреждения.

У обоих погибших остались несовершеннолетние дети.

В сообщении ГУБДД МВД говорится, что происшествие было обсуждено с участием руководства ГУБДД, районных и городских служб безопасности дорожного движения, а также общественности.

Правонарушение водителя Cobalt, приведшее к смерти водителя Lacetti, ехавшего с соблюдением правил, и ещё одного человека, «было решительно осуждено общественными активистами», отмечается в сообщении.

«Были обсуждены причины и факторы подобных несчастных случаев на дорогах. Немолодые, опытные граждане подчеркнули, что наряду с ответственными сотрудниками бороться с ДТП должны каждый водитель и пешеходы», — говорится в сообщении.

Какие конкретно меры будут приняты на данном участке для недопущения будущих аварий, не уточняется.