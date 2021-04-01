С 1 апреля 2021 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая усиление карантинных ограничений, начало вакцинации, льготы для электротехнической отрасли, штрафы по ЭСФ, право частным автошколам проводить экзамены для получения прав и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz», в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Усиление и контроль за карантинными ограничениями

Решением спецкомиссии по борьбе с коронавирусом с 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд ограничений по проведению свадеб и других массово-культурных мероприятий, а также усиливается карантинный контроль.

Начало вакцинации

В Узбекистане началась вакцинация от коронавируса. Корреспондент «Газеты.uz» посетил 1-ю поликлинику в Мирабадском районе столицы. Первой здесь прививку получила главврач. Граждане могут выбрать между вакциной AstraZeneca (Vaxzevria) и китайско-узбекской ZF-UZ-VAС2001. (Адреса пунктов вакцинации)

Льготы для электротехнической отрасли

На период с 1 апреля 2021 года до 1 января 2024 года предоставляются налоговые льготы в виде снижения ставок налога на прибыль и налога на имущество на 50% предприятиям электротехнической отрасли, размер поступлений от реализации электротехнической продукции которых по итогам отчётного периода составляет не менее 80% от общих поступлений.

Штрафы по ЭСФ

Штрафы за нарушение сроков выставления электронных счетов-фактур планировалось внедрить с 1 марта, но ГНК решил перенести внедрение этой меры на 1 апреля. С этой же даты разрешается оформлять ЭСФ за прошедший период при условии уплаты штрафа.

Гражданство Узбекистана

С 1 апреля лица без гражданства, прибывшие в страну до 1995 года и постоянно проживающие здесь, будут признаны гражданами Узбекистана.

Частники могут принимать экзамены по вождению

Экзамены для получения водительского удостоверения смогут проводить частные автошколы. Процесс будет автоматизированным и будет проходить под наблюдением представителей ГУБДД.

Ограничивается продажа необогащённой муки высшего сорта

Наряду с пшеничной мукой первого сорта, продажа на территории Узбекистана пшеничной муки высшего сорта разрешается при условии её обогащения микронутриентами.

Новый этап маркировки

С этой даты начнёт маркироваться пивная продукция. Ранее начали маркировку табачных изделий и алкоголя.

Изменения в сфере строительства

С 1 апреля по 1 октября 2021 года вводится нулевая ставка таможенной пошлины при ввозе в Узбекистан цементной продукции (код ТН ВЭД 2523).

Для снижения цен на жильё многоквартирные дома будут строиться в виде массивов в сельской местности из 5 этажей и более, в городах — из 9 и более на основе монолитных железобетонных и крупнопанельных конструкций с применением теплозащиты не ниже 2 уровня.

Развития ювелирной сферы

С 1 апреля компаниям с лицензией на аффинажную деятельность разрешается продажа мерных слитков собственного производства. Стоимость слитков устанавливается производителями самостоятельно (но не менее цены утреннего фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов и курса Центрального банка);

Кроме того, им разрешается продажа на внутреннем и внешнем рынках ювелирных изделий посредством электронной коммерции, а проверять клиента, его представителя и бенефициарного собственника не требуется, если оплата производится в наличной форме и не превышает 600-кратного размера базовой расчётной величины, либо оплата производится в безналичной форме или посредством пластиковых карт физических лиц (другие изменения в ювелирной отрасли).

Изменения в сфере госзакупок

Информацию об учредителях исполнителя госзакупок будут вносить в реестр договоров с госзаказчиками с использованием обмена информацией между Минфина и ГНК.

Усиление ответственности руководителей

Вопросы назначения на должность и освобождения от должности руководителей подразделений, ответственных за исполнительскую дисциплину во всех государственных органах республиканского уровня, в Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента в обязательном порядке согласовываются с Сектором по обеспечению исполнительной дисциплины Администрации президента.

Ответственность за открытость бюджетного процесса

В Кодекс об административной ответственности вводится новая статья за нарушение порядка обеспечения открытости бюджетного процесса, что влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере двух БРВ.

Сертификаты о знании госязыка

Начиная с 1 апреля 2021 года, на основе национальной системы тестирования оценки знания по узбекскому языку и литературе определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности.

Повышение зарплаты для некоторых специалистов

С 1 апреля 2021 года по специальностям «зоотехник», «врач-ветеринар», «фельдшер-ветеринар», «мастер-всадник», «конюх», «кузнец» будет выплачиваться заработная плата, приравнённая к заработной плате врачей, медицинских сестёр, тренеров и спортсменов.

Интеллектуальная собственность

Отменяются действующие ограничения в законодательстве в отношении регистрации товарных знаков и знаков обслуживания исключительно на имя лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Внедряется порядок ускоренной экспертизы, предоставляющий возможность значительного сокращения сроков государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Эксперимент по кадастру

Кадастровым инженерам по недвижимости, имеющим квалификационный аттестат, выдаваемый Агентством по кадастру, предоставляется право в том числе на подготовку первичного кадастрового дела на объекты недвижимого имущества.