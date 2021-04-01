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Фото: Абдусалом Норматов
«Птицы сами меня находят» Бёрдвотчеры – о своём увлечении
1 апреля – Международный день птиц. Эта дата приурочена к началу возвращения птиц с мест зимовки. Цель праздника – сохранение видового разнообразия и численности птиц.

В честь даты создатели проекта birds.uz и бёрдвотчеры – наблюдатели птиц – поделились с «Газетой.uz» своими лучшими фотографиями птиц за 2020 и первый квартал 2021 года и рассказали, как стать бёрдвотчером и как удавалось снимать в период карантина.
Тимур Абдураупов

Во всем мире бёрдвотчеры делятся на три основные категории:


• бёрдвотчеры-фотографы, для которых важно сделать хорошую фотографию наблюдаемой птицы;


• бёрдвотчеры, записывающие голоса птиц;


• бёрдвотчеры, которым достаточно налюбоваться птицей в бинокль или в подзорную трубу.

Я отношусь к первой категории. Для полного счастья мне необходимо сфотографировать птицу как можно лучше. Чтобы сделать хороший снимок, у бёрдвотчеров есть разные ухищрения.

Я включаю пение птиц на портативной колонке для подманивания видов, которые хочу сфотографировать. Также необходимо знать голоса птиц, чтобы отличать их друг от друга, когда они скрываются в густой растительности.
Водяной пастушок
Меня с раннего детства интересовали различные животные, в особенности амфибии и рептилии. В 4 года я впервые поймал жабу и удивленно смотрел на неё, когда она на меня помочилась.

В 5 лет я собирал всевозможных ящериц, жуков и пауков и приносил их домой в спичечных коробках. Родители меня не ругали, но страшно боялись их.
В 10 лет у меня появился первый террариум с водяным ужом. Я даже не задумывался, кем я буду и куда буду поступать. Я знал – я буду герпетологом (герпетология – раздел зоологии, изучающий пресмыкающихся и земноводных – ред.).
В Ташкенте за год можно встретить около 200 видов птиц. Одно из самых птичьих мест столицы – Ботанический сад. В зимнее время он является пристанищем для многих зимующих в городе видов.
Желтогрудый князёк
Птицами я увлекся позже. В 2005 году я поступил на Биологический факультет Самаркандского государственного университета. Мне очень повезло, что на своём пути я встречал людей, влюблённых в природу, готовых всегда к новым приключениям и поездкам. И мне очень повезло, что меня, совсем еще юного, брали с собой в различные экспедиции. Там я и начал знакомиться с разнообразием видов птиц и их биологией.
В конце 2013 года мы с друзьями наткнулись на приключенческую комедию Дэвида Френкеля «Большой год». Сюжет описывает соревнование, проходящее в различных уголках мира. Суть челленджа – увидеть за один календарный год наибольшее количество видов птиц в своём регионе, стране, континенте, мире.

В это же время я купил себе первый цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D3000 с двумя сменными объективами. Один из них – 55-200mm – более или менее подходил для фотографирования птиц.
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Ради саксаульной сойки в Узбекистан съезжаются туристы со всего мира. Она является эндемиком (видом, обитающем на относительно ограниченном ареале – ред.) пустыни Кызылкум. Саксаульная сойка также обитает на территории Туркменистана и Казахстана. Но у нас её встретить проще, так как зачастую она держится вдоль трасс и подбирает сбитых насекомых.
Саксаульная сойка
Для того чтобы стать бёрдвотчером необходимо иметь бинокль, фотоаппарат с длинным фокусным расстоянием, желание находиться на природе и созерцать прекрасное и определитель птиц.

Определители бывают разных форматов. Большинство пользуется книгами. В них описываются определительные признаки видов, ареалы распространения, особенности поведения, биологии и другие данные. Бывают электронные определители, в том числе и мобильные приложения, которые определяют вид по фотографиям и пению.
Луговая тиркушка
После просмотра «Большого года» мы решили, что нужно организовать подобную игру в Узбекистане и, естественно, участвовать в ней.

Первую платформу мы создали в 2014 году на основе таблицы Excel, в которую каждый из нас вносил виды, которые встретил. Каждый месяц мы сбрасывали свои таблицы одному человеку – Марии Грицыной – для подведения итогов месяца. Сейчас Мария – главный администратор сайта birds.uz.
В 2014 году в «Большом годе» Узбекистана приняло участие более 20 человек. В крайне интересном сопротивлении мне удалось победить, набрав 236 видов из 475 обитающих в Узбекистане. Так бёрдвотчинг стал моим хобби.
Степной орёл
Драка молодых орланов-белохвостов
На самом деле наблюдение за птицами – это то же самое коллекционирование, только без вреда окружающей среде и с пользой для здоровья, так как наблюдатель много времени проводит на свежем воздухе в поисках птиц.

К 2015 году всё той же командой мы решили создать сайт о птицах Узбекистана – birds.uz с платформой для игры в «Большой год». Сайт запустили 1 апреля 2015 года к Международному дню птиц.

Birds.uz создан и работает на основе краундсорсинга (краундсорсинг – организация работы группы людей над какой-либо задачей ради достижения общих благ – ред.). На сайте можно найти накопленную базу данных о местонахождении и времени встречи различных видов птиц на территории Узбекистана. Эти данные могут использовать и учёные.

В 2015 году победителем «Большого года» также стал я, набрав 237 видов. И в 2016 году с 260 видами – тоже. В 2020 году я снова набрал 260 видов птиц и занял первое место.
Рыжешейная синица
В связи с карантином часть года каждый из нас провёл, сидя у себя дома на самоизоляции. Многие спросят: «Как же можно наблюдать птиц, а тем более играть “Большой год”, не выходя из дома». Сложно, но можно.
Я живу в тихом районе. Окна моей квартиры выходят на площадку, где растут гледичии, заросшие плющом, ягодами которого очень любят лакомиться различные птицы, в особенности дрозды.
Птицы сами меня находят. Хотя каждый может привлечь их к себе во двор, посадив различные мелкоплодные деревья и кустарники. Например, красный боярышник, дикую хурму и другие. Можно разместить кормушку для зерноядных птиц.
Черноголовый чекан
Подкармливая птиц, особенно в холодное время года, вы сеете добрые дела и делаете приятно себе, ведь так вы сможете наблюдать различные виды у себя во дворе. Возможно, удастся увидеть редкий вид или совершенно новый для фауны Узбекистана.

Так получилось у меня. В одно чудесное утро марта 2020 года, когда уже действовал карантин, я как обычно заварил себе кофе и подошёл к окну на кухне. Окно это выходит во внутренний двор. Я увидел большую стаю темнозобых дроздов – около 30-40 особей.
Поначалу я не удивился этому. Такое часто бывает в период их миграции. Дрозды часто останавливаются в нашем дворе, питаются ягодами плюща. И тут спросонья я замечаю на нашей гледичии не совсем обычного темнозобого со следами гибридизации. Сначала одного, потом другого. Ставлю кофе и бегу за фотоаппаратом. И тут понеслось... Три дня «бёрдинга» с небольшими перерывами.

В результате один новый вид для республики – бурый дрозд, два лайфера (новых вида для самого наблюдателя – ред.) – дрозд Науманна и певчий дрозд, и бесконечное счастье бёрдвотчера.

Когда карантин смягчили, мы тут же ринулись в ближайшие (и не очень) «птичьи» места. У каждого бёрдвотчера есть свои любимые.
Домовой сыч
Мария Грицына

По профессии я зоолог, научный сотрудник Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан. Занимаюсь изучением млекопитающих, а особенную любовь испытываю к представителям семейства кошачьих.


Работа зоолога напрямую связана с постоянными экспедициями в любое время года и в самые отдаленные места. Это даёт возможность в течение года посетить достаточно обширную территорию страны – от пустынь до высокогорий.

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Бёрдвочингом я стала заниматься в 2012 году. Постепенно это увлечение переросло в создание сайта о птицах и нескольких пабликов. Наш сайт – это источник информации о встречах не только распространённых, но редких и малоизученных видов, представляющих интерес для специалистов.
Привлечение заинтересованных пользователей было и остаётся важной задачей нашего проекта. Для этого c 2015 году команда birds.uz периодически проводит мероприятия, посвященные бёрдвотчингу. Благодаря социальным сетям и «Большому году» мы серьёзно расширили пользовательскую базу.
На сайте отображается рейтинг каждого участника «Большого года». На русском, узбекском и английском языках можно ознакомиться с описанием внешнего вида, особенностями биологии и распространения большинства видов и подвидов птиц, обитающих в Узбекистане.
Большая белая цапля на озере Тузкан
Вся информация на сайте проиллюстрирована фотографиями, сделанными на территории республики. У каждого вида есть карта. Её формируют пользователи. Помимо сайта, команда развивает паблики Wildlife of Uzbekistan и birds.uz.
Wildlife of Uzbekistan
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Степная тиркушка
Мой долгожданный «лайфер». Мы стояли на высыхающем дне озера, а вокруг нас крутились степные и луговые тиркушки. Птицы то и дело опускались на землю и волокли за собой крыло, притворяясь неизлечимо больными.
Проект birds.uz
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Саксаульная сойка
Одна из самых желаемых птиц бёрдвотчеров. Мы остановились на перекрёстке в самом сердце пустыни Кызылкум, чтобы помочь вытащить из песка машину (не нашу). Тут нам попалась эта красавица, скачущая по обочине дороги.
В основном я фотографию во время зоологических экспедиций. В другое время найти время на съёмку удаётся достаточно редко. Я не профессиональный фотограф.

Когда едешь на машине по трассе или грунтовым дорогам, птицы не боятся и могут подпустить достаточно близко. В таких случаях открываем окна и снимаем, а потом выходим.
Основные съёмки проходят во время пеших маршрутных учётов, или точечных – если это учёт водоплавающих птиц. Конечно, периодически бывают и специализированные выезды, когда мы собираемся командой бёрдвотчеров и едем специально за каким-либо интересующим нас видом птиц.
Охота ястреба-перепелятника на круглоносого плавунчика
Во время карантина я снимала в основном из окна или в окрестностях дома. Особенно запомнилась «охота» на сапсана. Подруга, живущая по соседству, заметила у себя на крыше этого редкого сокола. Сапсан прилетал каждый день и потрошил птиц.

Но чтобы сфотографировать птицу, нужно было днём совершить «вылазку» из дома и взять с собой заметный фотоаппарат. Отмазка про магазин или аптеку вряд ли могла сработать – на тот момент карантин был строгий. Я чувствовала себя нашкодившей школьницей. С колотящимся сердцем добралась до ближайшей доступной точки, сделала несколько кадров и поспешила спрятать камеру.
Пустынная славка
Эта фотография стала лучшей среди фотографий птиц пустыни. Пустынная славка — типичный обитатель пустынь и самая маленькая среди славок Узбекистана. Птички очень подвижны, поэтому сделать удачный кадр удаётся не всегда.
Абдусалом Норматов

Я работаю в НИИ лесного хозяйства и занимаюсь вопросами лесопосадок в Узбекистане. Бёрдвотчинг для меня – охота, а я – охотник. Но для этой охоты убивать не нужно.


Я почти всегда фотографию птиц во время похода, поскольку сидеть и ждать у меня почти никогда не бывает времени. «Охотиться» в ущерб основной работе не позволяет совесть.


Во время карантина фотографировал при любой возможности, но самые результативные съёмки получались в командировках.

Во время мониторинга приживаемости саксауловых лесов, посеянных на дне Арала, мы выехали на остаток Восточного Арала и увидели стаю розовых фламинго.
Птицы не испугались, но начали шагом потихоньку отходить от нас. Я фотографировал их с голого берега, стоя во весь рост.
18 сентября 2020 года я ехал на машине по Карманинскому району Навоийской области и увидел там эту самку чернобрюхого рябка.
Пеганка близ озера Жылтырбас в Каракалпакстане. К птице мы подъехали на «Нивах» в совершенной безлюдной местности. Не боится. 20 июня 2020 года
Белоголовые сипы дерутся за тушу осла. Чем не люди? Трасса Ташкент – Термез, 9 октября 2020 года
Черная ворона-лейцист. В отличие от альбиносов, у лейцистов остаётся пигментация на теле, в частности глаза у этой вороны не красные, как у альбиносов, а черные.

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Фото: Тимур Абдураупов, Мария Грицына, Абдусалом Норматов.

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