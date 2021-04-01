«Птицы сами меня находят» Бёрдвотчеры – о своём увлечении

Абдусалом Норматов

Я работаю в НИИ лесного хозяйства и занимаюсь вопросами лесопосадок в Узбекистане. Бёрдвотчинг для меня – охота, а я – охотник. Но для этой охоты убивать не нужно.

Я почти всегда фотографию птиц во время похода, поскольку сидеть и ждать у меня почти никогда не бывает времени. «Охотиться» в ущерб основной работе не позволяет совесть.

Во время карантина фотографировал при любой возможности, но самые результативные съёмки получались в командировках.