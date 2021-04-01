«Птицы сами меня находят» Бёрдвотчеры – о своём увлечении

Во всем мире бёрдвотчеры делятся на три основные категории:
• бёрдвотчеры-фотографы, для которых важно сделать хорошую фотографию наблюдаемой птицы;
• бёрдвотчеры, записывающие голоса птиц;
• бёрдвотчеры, которым достаточно налюбоваться птицей в бинокль или в подзорную трубу.
По профессии я зоолог, научный сотрудник Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан. Занимаюсь изучением млекопитающих, а особенную любовь испытываю к представителям семейства кошачьих.
Работа зоолога напрямую связана с постоянными экспедициями в любое время года и в самые отдаленные места. Это даёт возможность в течение года посетить достаточно обширную территорию страны – от пустынь до высокогорий.
Я работаю в НИИ лесного хозяйства и занимаюсь вопросами лесопосадок в Узбекистане. Бёрдвотчинг для меня – охота, а я – охотник. Но для этой охоты убивать не нужно.
Я почти всегда фотографию птиц во время похода, поскольку сидеть и ждать у меня почти никогда не бывает времени. «Охотиться» в ущерб основной работе не позволяет совесть.
Во время карантина фотографировал при любой возможности, но самые результативные съёмки получались в командировках.
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