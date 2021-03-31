В 2021 году экономика Узбекистана частично восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, после резкого замедления темпов роста в 2020 году. До полного восстановления необходимо продолжить поддержку социально уязвимых домохозяйств и сильно пострадавших предприятий. Об этом говорится в новом выпуске Всемирного банка «Обзор экономики региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА)», с которым ознакомилась «Газета.uz».

«Среднесрочные экономические перспективы страны остаются благоприятными по мере улучшения состояния экономик стран-торговых партнёров и мировой экономики в целом, а также осуществления властями реформ по снижению роли госпредприятий в экономике с целью стимулирования роста, движимого частным сектором, и повышения эффективности производства», — говорится в обзоре.

Чтобы ускорить процесс сокращения уровня бедности, эксперты ВБ советуют уделить внимание реформам, результатом которых станет увеличение официальной занятости населения, доходов и экономических возможностей для граждан.

Основные условия и вызовы

После завершения начального этапа рыночной либерализации Узбекистан переходит к следующей, более сложной фазе реформ, связанных с реформированием рынка прав пользования и владения землей, рынком труда и рынком капитала, а также трансформацией государственных предприятий.

Наиболее важной среднесрочной задачей станет обеспечение инклюзивности и прозрачности реформ, считает Всемирный банк. Снижение роли государства в экономике за счет ускорения реформ госпредприятий и создания конкурентоспособной и инклюзивной модели экономического роста, движимой частным сектором, поможет устранить наследие модели, движимой государством.

Прошлая экономическая модель роста хотя и обеспечивала высокие темпы роста ВВП (в среднем около 6% в год в период с 2000 по 2016 года), но была не способна создать достаточное количество рабочих мест для быстрорастущего населения и экономические возможности для граждан, отмечают эксперты.

«Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, продемонстрировал ещё большую важность перехода к рыночной экономике. Около 9% населения страны по-прежнему живёт за чертой бедности (рассчитанной Всемирным банком для стран с уровнем доходов ниже среднего — 3,2 доллара в день на человека по паритету покупательной способности на 2011 год). Ещё большее число людей живут близко к данной черте. В разгар карантинных ограничения эта проблема достигла ещё больших масштабов -дополнительно почти один миллион граждан оказались за чертой бедности», — говорится в обзоре.

Всемирный банк рекомендует правительству уделить внимание реформам по укреплению системы социальной защиты, улучшению условий на рынке труда и устранению препятствий для развития человеческого капитала посредством улучшения услуг здравоохранения и образования.

«Важным признаком успеха реформ будет более широкое участие и доля частного сектора в экономике, а также более высокое качество созданных рабочих мест. Решить эти проблемы при ограниченном административном потенциале будет сложнее из-за продолжающегося воздействия пандемии», — подчёркивается в обзоре.

Последние тенденции

Рост ВВП в Узбекистане резко снизился с 5,8% в 2019 году до 1,6% в 2020 году. Это связано с введением карантинных ограничений и сбоем в торговых операциях по причине пандемии. Вместе с тем, отмечает ВБ, Узбекистан остался одной из немногих стран в регионе Европы и Центральной Азии, продемонстрировавших рост экономики по итогам прошлого года.

Этому, по мнению экспертов, способствовали стабильный роста производства сельхозпродукции и существенные антикризисные меры правительства, позволившие увеличить расходы на здравоохранение и экономическую поддержку домохозяйств и предприятий.

Налогово-бюджетное стимулирование и сокращение объёмов инвестиций, экспорта и импорта создало ситуацию, при которой из компонентов ВВП росло потребление (государственное и частное) в 2020 году, сделав его основным драйвером роста экономики со стороны спроса впервые за более чем 10 лет.

Уровень безработицы вырос с 9% в 2019 году до 11,1% в сентябре 2020 года. Уровень бедности достиг 9%, значительно превысив докризисный прогноз, составлявший 7,4% в 2020 году. Это, как отмечают эксперты, связано с потерей рабочих мест, сокращением доходов населения и объёмов денежных переводов трудовых мигрантов. Расширение программ социальной помощи предоставило определённую поддержку пострадавшим домохозяйствам страны.

Дефицит текущего счета платёжного баланса сократился с 5,7% от ВВП в 2019 году до 5,2% от ВВП в 2020 году, как результат роста экспорта золота на 18%, который помог ограничить сокращение общего объёма экспорта до 15% в прошлом году. Импорт снизился на 17% в основном по причине резкого сокращения импорта машин, оборудования и товаров производственного назначения. Увеличение внешних заимствований помогло покрыть дефицит текущего счета платёжного баланса.

Более низкие поступления доходов в госбюджет и более высокие расходы стали причиной увеличения бюджетного дефицита с 3,9% от ВВП в 2019 году до 4,4% от ВВП в 2020 году. Замедление роста ВВП и налоговые отсрочки и льготы в пакете государственных мер налогово-бюджетного стимулирования (в размере около 2,5% от ВВП) привели к сокращению доходов госбюджета, в то время как затраты в рамках этого пакета увеличили его расходную часть.

Более высокие доходы госбюджета в виде дивидендов от продажи золота, сокращение некоторых менее приоритетных госрасходов и программ целевого кредитования существенно компенсировали влияние налогово-бюджетного стимулирования на госбюджет, предотвратив резкий рост его дефицита.

Увеличение иностранных заимствований для покрытия дефицита госбюджета увеличило внешний государственный и гарантированный правительством долг до 37,9% от ВВП в 2020 году. Золотовалютные резервы, эквивалентные 60% от ВВП, выступают в роле подушки безопасности на случай неблагоприятных внешних шоков.

Меньшие темпы роста регулируемых государством цен во время пандемии компенсировал небольшой рост цен на продукты питания, что привело к снижению годовой инфляции потребительских цен до 11% в декабре 2020 году (по сравнению с 15,2% годом ранее). Тенденция снижения инфляции позволила Центральному банку Узбекистана понизить основную ставку с 16% до 14%. Рост объёмов кредитования экономики замедлился с 52% в 2019 году до 34% в 2020 году из-за более высоких процентных ставок, сокращения госпрограмм субсидированного кредитования и влияния пандемии.

Предприятия и домохозяйства также получили существенные отсрочки по выплате кредитов в течение года. Коэффициент достаточности капитала банковского сектора снизился с 23,5% в конце 2019 года до 18,4% в ноябре 2020 года. Проблемные кредиты увеличились втрое — до 4,5% от общих кредитов в ноябре 2020 года. Тем не менее, финансовая система Узбекистана обладает достаточными объёмами капитала, чтобы справиться с возможными кредитными потрясениями, подчёркивает ВБ.

Перспективы экономического развития

Согласно прогнозам Всемирного банка, рост ВВП восстановится до 4,8% в 2021 году. Однако на темпы роста может повлиять неопределённость, связанная с темпами восстановления мировой экономики и успешностью национальной кампании вакцинации населения от COVID-19.

Постепенное восстановление торговли и потоков инвестиций, объёмов денежных переводов трудовых мигрантов, богатый урожай сельхозкультур и вакцинация населения будут способствовать экономическому восстановлению и стимулировать дальнейшее сокращение безработицы и бедности. В 2022 году банк прогнозирует более высокий рост ВВП (до 5,5%) по мере ускорения темпов вакцинации населения и ослабления сбоев в мировой экономике.

Эксперты также прогнозируют, что дефицит текущего счета платёжного баланса увеличится до 5,5% от ВВП в 2021 году по мере восстановления объёмов импорта машин, оборудования и других товаров производственного назначения в рамках крупных инвестиционных проектов. Несмотря на прогнозы частичного восстановлении объёмов прямых иностранных инвестиций после их спада в 2020 году, ожидается, что государственные и частные заимствования продолжат финансирование большей части дефицита текущего счета платёжного баланса.

Сокращение доходов госбюджета, закупка вакцин, расширение социальной поддержки населения и увеличение объёмов финансирования программ социально-экономического развития и государственного кредитования предприятий увеличат бюджетный дефицит до 5,4% от ВВП в 2021 году. Он будет финансироваться в основном за счёт увеличения госзаимствований.

ВБ ожидает, что госдолг Узбекистана достигнет 42% от ВВП в 2021 году и стабилизируется примерно на уровне 45% от ВВП в среднесрочной перспективе. По мере улучшения условий для домохозяйств и предприятий, постепенная отмена антикризисных мер приведет к сокращению дефицита госбюджета в среднесрочной перспективе.