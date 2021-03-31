3 апреля в спортивном комплексе Humo Arena состоится боксерский турнир. Главным спонсором события выступает банк «Ориент Финанс».
«Ориент Финанс» всегда активно поддерживает спорт и спортсменов, прославляющих Узбекистан.
Гости вечера смогут увидеть бои следующих спортсменов:
- Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан) — Рёсуке Иваса (Япония);
- Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Иса Чаниев (Россия);
- Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — Алексис Диас (Венесуэла);
- Икболжон Холдоров (Узбекистан) — Владимир Хордиенко (Россия).
На правах рекламы.