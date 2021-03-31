3 апреля в спортивном комплексе Humo Arena состоится боксерский турнир. Главным спонсором события выступает банк «Ориент Финанс».

«Ориент Финанс» всегда активно поддерживает спорт и спортсменов, прославляющих Узбекистан.

Гости вечера смогут увидеть бои следующих спортсменов:

  • Муроджон Ахмадалиев (Узбекистан) — Рёсуке Иваса (Япония);
  • Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Иса Чаниев (Россия);
  • Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — Алексис Диас (Венесуэла);
  • Икболжон Холдоров (Узбекистан) — Владимир Хордиенко (Россия).

На правах рекламы.