Сегодня потенциальным жильцам важно не просто купить квадратные метры в жилом комплексе, но и обеспечить комфортабельную среду, в которой они будут проводить каждый день.





Заселяясь в новую квартиру, мало кто захочет думать о ежемесячной оплате коммунальных услуг или уборке дома. Поэтому главная задача компании на этапе заселения — максимально упростить жизнь людям.





Компания NovaStroy дарит жильцам полный спектр услуг обслуживания дома по программе Parkwood Priority Living на целый год. Это освободит их от лишних забот с момента заселения. Программа включает в себя:

бесплатный Wi-Fi;

оплату услуг ЖКХ;

уборку квартиры раз в месяц;

мойку автомобиля раз в неделю;

абонемент в спортивный зал.





Комплекс из пяти наиболее востребованных услуг освободит время для важных моментов, чтобы можно было проводить больше времени в кругу близких.

ЖК Parkwood сочетает в себе ряд важных преимуществ: центральный район, озелененный фасад, тихий и безопасный внутренний двор, высокотехнологичные материалы. Эти факторы помогают получить привилегии премиум-класса и упростить жизнь.





Новый уровень комфорта наполнит жизнь лишь приятными хлопотами.

Акция действует до 31 мая.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, д. 5.

Ориентир: Makro на ул. Нукусской.

Сайт: novastroy.uz

Facebook: fb.com/novastroyuz

Instagram: @novastroyuz

На правах рекламы.