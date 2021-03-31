Сегодня потенциальным жильцам важно не просто купить квадратные метры в жилом комплексе, но и обеспечить комфортабельную среду, в которой они будут проводить каждый день.
Заселяясь в новую квартиру, мало кто захочет думать о ежемесячной оплате коммунальных услуг или уборке дома. Поэтому главная задача компании на этапе заселения — максимально упростить жизнь людям.
Компания NovaStroy дарит жильцам полный спектр услуг обслуживания дома по программе Parkwood Priority Living на целый год. Это освободит их от лишних забот с момента заселения. Программа включает в себя:
- бесплатный Wi-Fi;
- оплату услуг ЖКХ;
- уборку квартиры раз в месяц;
- мойку автомобиля раз в неделю;
- абонемент в спортивный зал.
Комплекс из пяти наиболее востребованных услуг освободит время для важных моментов, чтобы можно было проводить больше времени в кругу близких.
ЖК Parkwood сочетает в себе ряд важных преимуществ: центральный район, озелененный фасад, тихий и безопасный внутренний двор, высокотехнологичные материалы. Эти факторы помогают получить привилегии премиум-класса и упростить жизнь.
Новый уровень комфорта наполнит жизнь лишь приятными хлопотами.
Акция действует до 31 мая.
Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55.
Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, д. 5.
Ориентир: Makro на ул. Нукусской.
Сайт: novastroy.uz
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