В прошлом году, 29 октября, учёный-востоковед, тюрколог Андрей Кубатин в возрасте 36 лет скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Его сестра Клара Сахарова выступила с просьбой дать правовую оценку действиям медицинского персонала Зангиатинской инфекционной больницы №2, где находился её брат.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила результаты доследственной проверки по данному факту, проведённой прокуратурой Зангиатинского района Ташкентской области.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза была назначена 28 января 2021 года. Согласно заключению №16, Андрей Кубатин скончался от «осложнений, вызванных тяжелым течением COVID-19, — двусторонней внебольничной интерстициальной полисегментарной пневмонии, дыхательной недостаточности III степени, эндогенной интоксикации, отёка лёгких, сердечно-сосудистой и лёгочной недостаточности III степени, сопутствующей артериальной гипертензии, а также острой сердечно-лёгочной недостаточности, вызванной полиорганной недостаточностью».

В заключении служебной проверки Министерства здравоохранения указано, что пациенту был поставлен правильный диагноз, говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки и изучения обстоятельств, приведших к смерти Андрея Кубатина, установлено, что обследование и лечение проводились в соответствии с Временными национальными методическими рекомендациями по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с COVID-19 (№8), утверждёнными постановлением Минздрава от 20 сентября 2020 года.

В связи с этим по итогам доследственной проверки прокуратура Зангиатинского района 28 февраля приняла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Андрей Кубатин в 2017 году был осуждён по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорен к 5 годам лишения свободы (до апелляции — к 11 годам). По версии обвинения, он передал отсканированные копии редких книг иностранному учёному. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года учёный был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Андрей Кубатин работал в Ташкентском государственном институте востоковедения на кафедре истории Китая. Он проводил исследования в области средневековой истории Средней Азии, истории тюркских народов, а также занимался историей иранских народов — иранологией, согдологией. Учёный рассказывал, что его основная монография — «Система титулов Тюркского каганата: генезис и преемственность».

Ещё при жизни он подал заявление в Военный суд Узбекистана для возмещения материального ущерба в размере 560 млн сумов. 10 декабря сестра Андрея Кубатина Клара Сахарова получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составляет 462 тысячи сумов, из них 446 тысяч — на уплату госпошлины и 16 тысяч — почтовые расходы.

Клара Сахарова подала апелляцию на решение суда, а также пыталась взыскать 3,5 млрд сумов за моральный ущерб брату и его семье, но суд отказал в компенсации.

В интервью «Газете.uz» Клара Сахарова рассказывала подробности задержания и заключения Андрея Кубатина, о пытках, его пребывании в инфекционной больнице в Зангиатинском районе и последствиях уголовного дела для него самого и его близких.