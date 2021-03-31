Банковские вклады — надежный способ, который помогает не только сберечь накопления, но и приумножить их. Однако, для этого нужно выбрать правильные параметры депозита. Ключевым условием, на которое стоит обратить внимание при выборе депозита, является ставка по вкладу. В этом плане все просто: чем выше ставка, тем интереснее продукт.
Но помимо нее важны и условия вклада: есть ли возможность его пополнять, снять часть средств или досрочно отозвать. «Капиталбанк» разработал два выгодных вклада в национальной валюте с разными условиями.
Вклад «Капитал 25»
Условия депозита «Капитал 25» разрешают досрочно отозвать вклад. При этом возможность снять часть суммы отсутствует.
Условия вклада:
- процентная ставка: с 1 по 12 месяц — 20% годовых, с 13 по 25 месяц — 18%;
- минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;
- срок хранения — 25 месяцев;
- пополнение вклада — с 13 по 25 месяц.
Вклад «Олтин куз»
Этот вклад имеет более гибкие условия. В частности, его можно закрыть досрочно. Это значит, что банк выплачивает проценты, начисленные за фактическое количество полных месяцев нахождения средств во вкладе.
Условия вклада:
- процентная ставка: в первый год — 17% годовых, во второй — 16%;
- минимальная сумма первоначального взноса — 500 тысяч сумов;
- срок хранения — 24 месяца;
- пополнение вклада — не ограничено.
Вклады можно открыть как в банке, так и онлайн через мобильное приложение Apelsin за пару минут. Проценты выплачиваются ежемесячно или авансом в валюте вклада в удобной для клиента форме. Также можно начислить проценты на счет кошелька в мобильном приложении. Открыть вклад в «Капиталбанке» можно с 16 лет при наличии паспорта.
Подробнее об условиях открытия депозита можно узнать на официальном сайте «Капиталбанка» или по телефону: (+998) 71−200−15−15.
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