Хоким Сергелийского района Элбек Шукуров в интервью проекту Alter Ego рассказал о назначении на нынешнюю должность и работе с главой администрации Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

О назначении на пост хокима

Элбек Шукуров вспоминает, что всё началось в разгар пандемии, когда он ещё был заместителем министра физической культуры и спорта.

«Я подошёл к хокиму города и сказал: „Чем помочь?“, так как управлял комплексом, который отвечает за медицину. И тогда он попросил заняться „Узэкспоцентром“ (в нем на несколько месяцев был сформирован распределительный центр для пациентов с коронавирусом — ред.). Мы вместе с ним организовывали работу. Я там постоянно был, жил. По-моему, это был июль», — рассказал хоким.

В тот момент был освобождён от должности глава Сергелийского района. «И в один день во время обеда Джахонгир Артыкходжаев сказал: „Вот ты ушёл в спорт, а так, в принципе, [нормально] работали“». Элбек Шукуров ответил, что «душой всегда в хокимияте и есть желание в будущем вернуться».

«И потом через две-три недели он мне сказал: „Ты же вот душой в хокимияте, я тебя порекомендовал на должность Сергелийского хокима. Что скажешь?“. Я сказал: „С вами работать приду с удовольствием“», — вспоминает Элбек Шукуров.

О хокиме Джахонгире Артыкходжаеве

«В узбекском языке есть слово „чапани“. Это человек прямой, такой махаллинский, который не будет как-то разукрашивать свои действия. Просто напрямую что-то скажет, что-то сделает. Честно, для руководителя, мне кажется, это хорошая черта», — считает Элбек Шукуров.

Хоким Сергелийского района также отметил предпринимательское мышление Джахонгира Артыкходжаева. По его словам, при решении каких-то проблем у главы столицы «есть совершенно иная точка зрения, иной взгляд. Именно это мышление иногда помогает найти правильное решение, возможно, экстраординарное».

«Он как менеджер, мне кажется, именно подходящий — как управленец, как человек, который управлял большим бизнесом, большим составом, огромной компанией. Конечно, политики, наверное, это люди, которые всегда осторожны за свои слова, выбирают выражения, какие-то действия. Вот здесь, наверное, тот момент, где его чаще всего обсуждают. Что-то сказал, что-то не подумал, не сделал. Это, наверное, его отличительная черта от политика и мешает в управлении, создании имиджа», — охарактеризовал глава Сергели хокима столицы.

Он также отметил, что в жизни глава Ташкента «немного отличается от того человека, который выступает в СМИ или на каких-то совещаниях». В личной беседе с хокимом можно увидеть, как он заботится о деле, о народе, «но пресс-служба не может это показать».

О негативе в адрес хокимията столицы

Пиар-промахи в администрации Ташкента, по словам Элбека Шукурова, поначалу воспринимались болезненно, но «потом увидели, как сам хоким реагирует».

«Ту же фразу „любая бизнес хороша“ мы обсуждаем часто, иногда и сам хоким города прикалывается над этой фразой. И мы употребляем при нём, бывает иногда. Так что не болезненно, если это не касается какой-то серьёзной проблемы», — сказал хоким района.

В то же время Элбек Шукуров предположил, что неоднозначное, иногда негативное отношение жителей Ташкента к администрации города «по большей части связано с тем, что люди знают только хокима города», но не знают заместителей и других ответственных лиц.

«Много сделано хорошего, [но] быстро забываем, хокимият ассоциируем больше с промахами. Если бы заместители и другие ответственные лица чаще общались, были более медийными, о хокимитяте было бы впечатление совсем другое», — считает Шукуров.

«Как руководитель, он демократ. Это особенно заметно в принятии решений. Он всегда советуется со своими заместителями, сотрудниками», — заключил глава Сергелийского района.

Напомним, Элбек Шукуров, бывший замминистра физкультуры и спорта и экс-заместитель хокима Ташкента, был назначен хокимом Сергелийского района в августе прошлого года.