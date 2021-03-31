Кабинет министров Узбекистан 29 марта утвердил своим постановлением Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021−2025 годы (ПКМ №166), сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами.

Документом утверждается стратегия управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021−2025 годы, дорожная карта по ее реализации в 2021—2022 годах, а также целевые параметры.

Стратегия разработана при участии международных финансовых институтов, в частности экспертов, привлеченных Европейским банком реконструкции и развития. Она предусматривает следующие нормы:

разработку проектов законов «Об управлении государственным имуществом» и «О приватизации»;

и недопущение создания хозяйственных обществ и государственных унитарных предприятий с государственной долей 50% и более в уставном капитале без достаточных оснований, а также владения исключительными привилегиями и преимуществами перед другими предприятиями в соответствующих отраслях и секторах;

а также владения исключительными привилегиями и преимуществами перед другими предприятиями в соответствующих отраслях и секторах; определение критериев владения предприятиями с государственным участием (предприятия, осуществляющие деятельность в сфере естественной монополии, стратегического интереса и другие). Исходя из данных критериев, внедряется новый принцип «продай или объясни» , то есть в случае несоответствия предприятия критериям и отсутствия обоснований по его сохранению за государством, оно подлежит реализации;

, то есть в случае несоответствия предприятия критериям и отсутствия обоснований по его сохранению за государством, оно подлежит реализации; определение коммерческих и некоммерческих целей предприятий с госучастием, создание равных условий для госпредприятий и негосударственных юридических лиц, в том числе преобразование государственных унитарных предприятий в хозяйствующие общества, разделение функции государства как собственника (акционера, участника, учредителя) и регулятора;

(акционера, участника, учредителя) и регулятора; поэтапный переход к избранию членов органов управления на конкурсной основе, привлечение в составы наблюдательных советов независимых членов, создание комитетов при них, упразднение деятельности ревизионных комиссий;

привлечение в составы наблюдательных советов независимых членов, создание комитетов при них, упразднение деятельности ревизионных комиссий; внедрение практики заслушивания отчета о результатах деятельности предприятий с государственным участием и о реализации стратегии в палатах Олий Мажлиса, создание веб-сайтов предприятий.

избрание (назначение) членов наблюдательного совета и исполнительного органа предприятий с госучастием независимо, на основе принципов корпоративного управления (решениями общего собрания, наблюдательного совета, учредителя);

создание в предприятиях с государственным участием наблюдательных советов, служб внутреннего аудита и комитетов по аудиту при наблюдательных советах;

создание службы «системы соответствия» (комплаенс) в акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист (листинг) и доля государства в которых составляет более 50%;

в акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист (листинг) и доля государства в которых составляет более 50%; формирование и размещение сводного отчета о результатах деятельности предприятий с государственным участием на сайте Агентства по управлению государственными активами начиная с 2022 года.

Наряду с этим, с января 2022 года планируется продление срока полномочий членов исполнительного органа и наблюдательного совета с 1 года до 3 лет, а также упразднение специального права «золотой акции» (действует с августа 2007 года, представляет собой право государства или уполномоченного им органа по контролю над деятельностью акционерного общества).

Кроме этого, предусмотрено создание Экспертного совета с привлечением в его состав местных и международных специалистов для содействия организации деятельности Агентства по управлению госактивами на основе современных подходов и методов.

В результате реализации стратегии ожидается:

поэтапное доведение количества независимых членов наблюдательных советов предприятий с государственным участием до 30% до 2025 года;

сокращение количества предприятий с государственным участием на 75%;

проведение первичного и вторичного публичного размещения акций 20 предприятий с государственным участием.

Ранее сообщалось, что свыше 620 госактивов будут трансформированы, выставлены на публичные торги, реализованы частному сектору. Была отменена практика реализации гособъектов по «нулевой» выкупной стоимости.

В феврале президент утвердил перечень из 18 предприятий, чьи государственные доли выставят на торги с апреля текущего года. Среди них — Ферганский НПЗ, «Кварц», «Трест-12», Кокандский механический завод и другие.