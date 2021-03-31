Из года в год киберспорт продолжает набирать популярность в Узбекистане. Для его развития создается все больше условий. Растет скорость интернета, увеличивается количество семей, обеспеченных современными компьютерами. В столице появляются площадки, оснащенные всем необходимым для подготовки и проведения соревнований.

Cyber Arena площадью 700 кв. м включает:

114 современных компьютеров для одиночной игры;

2 VIP-зала буткемпа;

арену для проведения турниров;

большой LED-экран для прямой трансляции игр;

Cyber Cafe, где можно перекусить и выпить кофе;

магазин Cyber Store, где можно собрать хороший игровой компьютер.

До появления Cyber Arena в Ташкенте в Узбекистане не было подходящих условий для проведения крупных соревнований с большим количеством участников. Она вполне заслуженно может называться «узбекской Мараканой».





Техническая оснащенность современным оборудованием, комфортные условия и свободное пространство позволяют одновременно состязаться более ста игрокам. Здесь уже проводились чемпионаты различного масштаба. Но подобного PUBG Mobile Mostbet Cup, который состоится в апреле, еще не было.

Чем отличается PUBG Mobile Mostbet Cup от других соревнований:

беспрецедентным количеством участников — 64 команды;

дисциплиной — эпическая игра в жанре королевской битвы PUBG Mobile Mostbet Cup;

форматом — турнир пройдет в режиме онлайн с участниками из стран СНГ.

Состязание по киберспорту проводится совместно с международной компанией Mostbet.

О дисциплине

PlayerUnknown’s Battlegrounds (сокр. PUBG) — экшн-игра в жанре королевской битвы, созданная Бренданом Грином в 2017 году. PUBG Mobile заработала с начала года почти 2,6 млрд долларов США, став одной из прибыльных мобильных игр. С момента выхода она завоевала невероятную популярность по всему миру, большое количество наград в различных номинациях.





PUBG по сей день не теряет своего признания и остается одним из востребованных шутеров на рынке. Игра отличается детальной и реалистичной графикой, хорошим звуком, огромным выбором оружия и боеприпасов, удобным геймплеем. Призовой фонд киберспортивных турниров PUBG Mobile в 2021 году составит баснословные 14 млн долларов.

В игре могут принять участие до 100 игроков. Войти в матч можно как самостоятельно, так и в команде до четырех человек. Основная задача — выжить и уничтожить других участников. Действие проходит на острове, над которым пролетает самолет. Игрокам нужно выбрать удачную локацию и прыгнуть с парашютом.

Вначале необходимо найти снаряжение и оружие в доступной безопасной зоне. Постепенно она уменьшается, сталкивая игроков между собой. Победителем раунда становится последний выживший игрок или команда. Средняя длительность раунда — около 30 минут.

Появление мобильной версии стало настоящим событием для геймеров. Она мало чем отличается от версии для ПК и доступна на обеих платформах. Благодаря тому, что аудитория игры насчитывает более 100 млн человек по всему миру, долго ждать соперников в онлайн не придется. Отдельный плюс — играть можно бесплатно. Донат не влияет на геймплей, за деньги можно купить только предметы одежды и стикеры на оружие.

Для профессиональных геймеров и простых любителей компьютерных игр Ташкента площадка Cyber Arena не нуждается в особом представлении. Она вносит ощутимый вклад в популяризацию киберспорта среди молодежи Узбекистана.

В отличие от других спортивных дисциплин, киберспорт не требует особых физических данных, финансовых вложений в экипировку и развитие.

Попробовать свои силы может каждый, независимо от возраста, пола и начальной подготовки. Все, что нужно — это желание и время.

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