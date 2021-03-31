Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разместила на сайте доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань. Откуда, согласно имеющимся данным, вирус берёт начало, сообщил Центр новостей ООН.

Специалисты изучили четыре версии происхождения вируса: передача от дикого животного к человеку, передача через животное-посредника, заражение через замороженные продукты питания и утечка из лаборатории.

Из доклада следует, что учёным так и не удалось прийти к какому-то окончательному выводу и полностью опровергнуть или, наоборот, подтвердить одну из существующих гипотез. «В ходе поездки у экспертов возник ряд вопросов, на которые предстоит найти ответы в ходе дальнейших исследований», — говорится в сообщении.

Наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным — лабораторное происхождение вируса.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что будет продолжено расследование гипотезы, что вирус распространился в результате лабораторной утечки. «Хотя команда пришла к выводу, что утечка из лаборатории — наименее вероятная гипотеза, она требует дальнейшего расследования. Возможно, понадобится дополнительная экспертная миссия, и я готов такую миссию развернуть», — сказал он.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань в начале января. В группу вошли 34 специалиста из Австралии, Великобритании, Германии, России, США, Японии, Катара и др. В конце 2019 года в Ухане началось распространение коронавируса, которое привело к пандемии.