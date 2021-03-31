Хоким Сергелийского района Элбек Шукуров в интервью проекту Alter Ego высказался о переезде чиновников в контейнеры и закреплении столичных районов за районами и городами Ташкентской области.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев назвал ситуацию в махаллях «Шодиёна» (Фергана) и «Бунёдкор» (Наманган) «предательством политики президента». Он предложил хокимам и прокурорам областей переехать жить в махалли, чтобы понять проблемы «внизу». Так, к примеру, поступили хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков, хоким Бухарской области Ботир Зарипов и другие.

Элбек Шукуров не планирует переезжать жить в контейнер.

«Считаю, что, наверное, не накосячил, чтобы переезжать в контейнер. Но проблем очень много. Если обратить внимание на тех, кто переехал, возможно, это правильно с одной точки зрения. Регионы большие, есть такие районы, где с одного конца на другой конец придётся час ехать. И также, когда хоким хочет полностью заняться одной махаллёй, возможно, я не утверждаю, есть смысл устроиться туда в контейнер и жить там», — сказал он.

Хоким Сергелийского района добавил, что президент не говорил, чтобы все переезжали в контейнеры.

«Я чётко это помню — он не говорил этого. Сказал, чтобы спустился вниз. Даже по Чирчику он сказал: „Ты возьмёшь лопату и всё будешь сам чистить“. Но он не говорил в контейнер переехать», — отметил глава района.

Речь идёт о визите Шавката Мирзиёев в Ташкентскую область. Во время незапланированного посещения махалли «Ифтихор» в Чирчике глава государства раскритиковал начальника ОВД за состояние махалли, которая входит в его сектор. Спустя несколько дней здесь появился контейнер в виде служебного дома начальника ОВД.

Элбек Шукуров заявил, что сам вместе с другими руководителями секторов Сергелийского района использует выездной микроавтобус.

«Обычно мы со своей „четвёркой“ (руководители четырёх секторов — хоким, прокурор, начальники ОВД и ГНИ — ред.) объезжаем район на этом микроавтобусе. Если где-то нам надо задержаться в течение дня или двух дней, это наш выездной штаб. Там есть условия: телевизор, стол, чтобы можно было что-то записывать, планировать, чертить. Там помещается около 12−14 человек, которых можно с собой взять объезжать. Ташкент же компактный. Мне кажется, что нужны нет переезжать в контейнер. Я не перееду», — подчеркнул он.

Хоким также внёс ясность в политику закрепления районов Ташкента за городами и районами Ташкентской области. Например, как сообщил телеканал «Узбекистан 24» в своём сюжете о системе «махаллабай» (в разрезе махаллей), Чиланзарский район прикреплён к Ангрену. Так 100 сотрудников управления благоустройства хокимията Чиланзарского района выехала в Ангрен и занималась благоустройством на территории в 10 га. Также там проложили бетон перед многоэтажными домами, убрали незаконные постройки, провели формовку деревьев, отремонтировали трансформаторный пункт, построили детскую и спортивную площадки.

По словам главы района, руководители «понимают поручения по-разному».

«На самом деле, что было сказано по поручению. Сергелийский и Янгихаётский районы были закреплены за городом Янгиюль. Там хоким, сектора, все те же отделы есть… Мы должны были внедрить те эффективные системы, которые у нас есть в Сергелийском районе. Так как Янгихаёт — массив новый, коммуникации, дороги, он работал в этом направлении, помогает сейчас. Где-то обучает, где-то подсказывает, что как запланировать», — отметил он.

Хоким сообщил, что Сергелийский район помогает Янгиюлю с внедрением системы профессиональных управляющих компаний, которые сейчас заменяют товарищества частных собственников жилья (ТЧСЖ) в Ташкенте.

«У нас есть четыре такие компании. Я не скажу, что эффективность прям супер, но гораздо лучше, чем ТЧСЖ. И мы помогаем в этом… Возможно, какие-то хокимы, исходя из своих возможностей, туда направили дополнительных людей, средства, если есть такая нужда в том районе, городе, где они закреплены, и они вот так организовали свою работу», — предположил он.

Элбек Шукуров признался, что также помог с ремонтом общежития в Янгиюльском районе. Он подчеркнул, что для этого он заручился помощью своих друзей и не потратил средства местного бюджета.

«Я понимаю, что у хокима [Янгиюля] очень много забот, что он не успел или не успевает. И понимаю, что я тоже хоким и у меня тоже такие места есть. Я просто попросил своих друзей, которые там живут, помочь в организации ремонта. Отозвались, сделали. Мне кажется, что если не тратишь бюджетные средства своего района, то в принципе, если есть возможность помочь, то почему нет», — заявил хоким.

Элбек Шукуров ранее также рассказал о деловых и личных качествах главы администрации Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, который рекомендовал его на пост руководителя столичного района.