С 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования будет организовано дуальное образование. Постановление об этом 29 марта принял Кабинет министров, сообщила Norma.uz.

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента, заинтересованным министерствам и ведомствам поручено ежегодно изучать потребность в кадрах среднего звена и вносить предложения в Министерство высшего и среднего специального образования по организациям, в которых организовано дуальное обучение.

Согласно документу, обучающиеся в учреждениях профессионального образования будут посещать занятия не реже двух дней в неделю, а в оставшиеся рабочие дни — работать в организациях с прохождением производственной практики. Ответственность за это возложена на Минвуз и ведомства, имеющие образовательные учреждения.

Учебные заведения будут заключать договоры с организациями, которым необходимы кадры. Контракт также будет заключаться между организацией и студентом, при этом студенту должна предоставляться конкретная работа.