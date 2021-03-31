Президент Узбекистана 29 марта подписал постановление «О мерах по развитию государственного-частного партнерства в сфере управления аэропортами».

Документом вводятся льготы для частных партнеров. В частности, при реализации проектов реконструкции, модернизации, эксплуатации и управления аэропортами на основе ГЧП частные партнеры и привлекаемые ими проектные организации, операторы, консультанты, подрядчики и субподрядчики на три года освобождаются от уплаты:

таможенной пошлины за ввозимые специальные транспортные средства, дорожно-строительную технику, машины, механизмы, оборудование, сырье, материалы, запасные части, комплектующие, узлы, технологическую и проектную документацию, программное обеспечение, инвентарь, в том числе специальную дорожно-строительную технику и оборудование для оснащения строительных подрядных организаций, участвующих в реализации проекта;

утилизационного сбора за ввозимые транспортные средства (кроме легковых автомобилей) и специальную технику;

Кроме того, в течение трех лет частные партнеры и аэропорты смогут уплачивать налог на прибыль, в том числе удерживаемый при выплате дивидендов, в размере 50% от установленной ставки. Установленная ставка налога на имущество для аэропортов снижается также на 50%.

Напомним, в 2019 году правительство Узбекистана и российская аэропортовая сеть «Новапорт» подписали соглашение о модернизации воздушных гаваней Самарканда, Намангана и Ургенча. Однако позже стало известно, что переговоры зашли в тупик — правительство было не готово отдать аэропорты в концессию на 30 лет, о чем просил инвестор.

В августе 2020 года было принято решение передать в управление аэропорты Ташкента, Бухары, Ферганы и Ургенча по «пакетному принципу», когда убыточные аэропорты передаются вместе с прибыльными.