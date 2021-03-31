Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана в среду опубликовало заявление по поводу воскресных беспорядков в Ташкенте и связанных с ними событий и выступлений.

«В последние дни в информационном пространстве в сети интернет в результате незаконных призывов Миразиза Базарова, пропагандирующего идеи ЛГБТ в Узбекистане, население которого почти на 94% составляют мусульмане, общественность, в частности, другие блогеры и интернет-пользователи, выражают резкое несогласие, угрозы», — говорится в заявлении.

Ещё до воскресных событий (в этот день в центре столицы прошла несанкционированная акция против ЛГБТ с попыткой избиения некоторых людей, а также нападение на Миразиза Базарова, который получил тяжкие телесные повреждения) АИМК принимало меры по предупреждению таких инцидентов, сообщает агентство.

«Администраторам 54 вебсайтов и веб-страниц, блогерам, у которых на информационных ресурсах Facebook и Telegram было опубликовано более 200 постов и комментариев с угрозами убийства, применения насилия, были направлены официальные уведомления о необходимости прекращения осознанной или неосознанной пропаганды ЛГБТ и аналогичных неприемлемых течений, призывов к незаконным уличным шествиям», — отмечается в заявлении.

Экспертной комиссией в сфере информации и коммуникаций было подготовлено отдельное заключение, в котором даётся правовая оценка действиям Миразиза Базарова, сообщает АИМК.

Кроме того, «формируются заключения по выраженным по данной ситуации позициям общественных и интернет-деятелей, отдельных блогеров и журналистов».

Эти заключения будут направлены в правоохранительные органы для принятия мер по предотвращению противозаконных ситуаций, отмечает АИМК.

«Агентство призывает всех блогеров и активных пользователей социальных сетей воздержаться от распространения материалов и постов, возбуждающих вражду в обществе и продвигающих различные нечистоплотные идеи», — отмечается в заявлении.

«Лица, совершающие незаконные действия, занимаясь сеянием вражды между гражданами, призывами к насилию, возбуждением гнева и организацией беспорядков при помощи сети интернет, будут привлечены к ответственности в установленном порядке», — заявило АИМК.