Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, за последние четыре года объем торговли между двумя странами увеличился почти в три раза. По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, в 2020 году товарооборот составлял 109,3 млн долларов (+53,9% по сравнению с 2019 годом), в том числе экспорт — 538,3 тысячи долларов, импорт — 108,7 млн долларов (+54,1%).

В ходе переговоров президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии отметили наличие «огромных незадействованных возможностей для сотрудничества». Основное внимание было уделено вопросам укрепления торгово-экономических, инвестиционных и финансовых связей.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил важность наращивания товарооборота, устранения дисбаланса в двусторонней торговле и взаимных поставок востребованной продукции. Он подчеркнул, что нужно эффективно использовать возможности создаваемого в Будапеште Узбекско-Венгерского торгового дома.

Достигнуты договоренности о реализации в Узбекистане новых проектов в области пищевой промышленности, фармацевтики, переработки сельхозпродукции, химии и машиностроения с применением опыта Венгрии.

Как сообщили «Газете.uz» в Торгово-промышленной палате, утром 30 марта после первого заседания узбекско-венгерского делового совета прошли G2B и В2 В встречи между руководителями министерств, ведомств, отраслевых объединений и компаний Узбекистана и Венгрии. По итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве, в том числе между Единым общереспубликанским процессинговым центром и венгерской компанией Spectrum Security Safety Kft.

В Самаркандской и Джизакской областях планируется внедрение венгерского опыта по модернизации экономики и социальной сферы, индустриализации сельского хозяйства и повышению экспортного потенциала. С этой целью из Венгрии прибыла группа высококвалифицированных экспертов.

Президент Узбекистана предложил установить партнерские связи между регионами двух стран и проводить ежегодно Форум регионов.

Венгерская сторона выразила готовность обмениваться опытом и технологиями в области сельского хозяйства, хранения и переработки фруктов, рыбоводства и семеноводства.

В нынешнем учебном году студенты из Узбекистана получили более 100 грантов для обучения в вузах Венгрии. В этом году в Ташкенте начнет свою работу Дебреценский университет. На переговорах достигнута договоренность о последовательном продолжении сотрудничества и укреплении связей между учреждениями науки и культуры.

По реализации достигнутых на переговорах договоренностей будет разработана «дорожная карта».