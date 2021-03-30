Девелопер Golden House анонсировал старт продаж последнего этажа класса «А» в Orient Business Center. Это новый для Ташкента вид коммерческой недвижимости. Orient Business Center станет небольшим бизнес-городом, объединив в себе всю необходимую инфраструктуру современного мира.





Ресторан, кафе, столовая и мини-маркет позволят сотрудникам экономить ценное время на планирование обеда. На территории Orient Business Center расположится банк, а также аптека и химчистка. Одной из важных составляющих проекта станет подземная парковка, рассчитанная на 200 мест.

При проектировании Orient Business Center специалисты американской компании Jones Lang LaSalle Incorporated провели анализ рынка офисной недвижимости Ташкента. Поэтому проект бизнес-центра выполнен с учетом всех современных тенденций строительства.





Интересным решением стала возможность организации офисов как в кабинетном формате, так и в стиле Open Space. Планировка здания дает возможность удобно делить этаж на три сектора. Таким образом, можно будет отделить пространство от других арендаторов или разделить между отделами. Клиенты бизнес-центра смогут самостоятельно определить формат помещения и создать собственную атмосферу.

Премиальное офисное здание создаст возможность для проведения деловых мероприятий, организация которых зачастую сильно влияет на исход встреч. Конференц-залы рассчитаны на 300 гостей и оснащены всей необходимой аппаратурой для проведения презентаций.





А еще Orient Business Center представит 11 этажей и террасу на крыше с видом на столицу. Также большим преимуществом БЦ стало его расположение вблизи Алайского рынка. Это своеобразное олицетворение активной жизни. Ведь добраться до него можно с легкостью из любой точки города.





Реализация проекта идет полным ходом. Остался всего один этаж с помещениями для покупки. Стоит поторопиться и тогда успех может стать ярче и масштабнее вместе с Orient Business Center.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 99−850−11−11.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: orientbc.gh.uz

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