Абдусамат Муминов назначен заместителем министра транспорта Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Минтранса.
До нынешнего назначения он работал в Администрации президента.
Абдусамат Муминов.
Абдусамат Муминов назначен заместителем министра транспорта Узбекистана. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Минтранса.
До нынешнего назначения он работал в Администрации президента.
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