В Тбилиси 26−28 марта прошёл турнир из серии Большого шлема. В соревнованиях участвовали более 500 дзюдоистов из 80 стран. Борьба проходила в семи весовых категориях: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг — мужчины, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг — женщины.

По данным Национального олимпийского комитета, дзюдоисты Узбекистана завоевала пять медалей: Сардор Нуриллаев (-66 кг) — золотую, Кемран Нуриллаев (-60 кг) — серебярную, Гулноза Матниязова (-70 кг), Давлат Бобонов (-90 кг), Музаффарбек Турабаев (-100 кг) — бронзовые.

В общекомандном зачёте сборная заняла пятое место. На первом месте оказались дзюдоисты Грузии, на втором — Канады, на третьем — Монголии, на четвёртом — Италии.

IFJ



