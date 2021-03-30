Управление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств ГУУР МВД сообщило о задержании трёх граждан за незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов на сумму 95,7 млн сумов.

25 марта сотрудники управления в Ахангаранском районе Ташкентской области задержали жителя Ферганской области 28-летнего О. С. во время продажи 84 упаковок «Тропикамида» и 4844 упаковок «Регапена» за 6750 долларов.

26 марта во время продажи 600 упаковок «Тропикамида» и 1400 упаковок «Регапена» на массиве Спутник-5 Янгихаётского района Ташкента были задержаны житель Ферганской области 27-летний Е. Ш., приехавший на сделку с О. С., и водитель, с которым прибыл Е. Ш., — гражданин А. Д.

Следственный отдел при УКД ОВД Янгихаётского района Ташкента возбудило уголовное дело по части 3 статьи 251−1 Уголовного кодекса (незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, совершённый организованной группой либо в крупном размере), ведётся расследование.