Строительные работы по возведению нового бизнес-центра Boulevard подходят к завершающей стадии. Компания Dream City Development поделилась техническими особенностями и текущими процессами строительства.

Проект реализуется совместно с ведущими мировыми компаниями в области строительства, такими как Özgüven, MD Peyzaj. Использование современных передовых технологий и привлечение международных специалистов с большим опытом позволило ускорить процессы.

Во всем мире монолитно-каркасные здания показали, что срок их эксплуатации превышает 100 лет без необходимости капитального ремонта. Монолитно-каркасная технология строительства позволяет возводить надежное строение на грунте. Также проводить работы можно в любой из сезонов. Это не вредит качеству и увеличивает скорость строительства.





Также важный критерий — высота потолков. Часто их уменьшают для снижения нагрузки на фундамент. Но при монолитно-каркасной технологии строительства этого можно избежать.

В Boulevard Business Center потолки первого этажа доходят до семи метров в высоту, а второго — до пяти метров. Это пространство подходит для воплощения смелых дизайнерских решений. Владельцы смогут самостоятельно организовать помещение и даже реализовать двухуровневое пространство.

Взяв лучшее от монолитного каркаса, в проект были добавлены наружные стены из кирпича и газоблока, утепленные современной минеральной ватой. В качестве фасадного материала был выбран фибробетон. Внутренняя толщина стен здания составляет 18 см, шахтовых стен — 120 см, внешних — 250 см.

Для утепления внешних стен был использован метод «мокрый фасад». Эта современная технология отделки включает использование специального утеплителя — минерального волокна, который скрывается под штукатуркой. Благодаря данной технологии в помещении круглый год будет сохраняться оптимальный температурный режим. Покрытие устойчиво к морозу, влаге и свету. Оно обладает повышенной износостойкостью, привлекательным внешним видом и помогает экономить энергоресурсы.





Для обеспечения гидроизоляции здания был применен метод использования ЭПП и ТПП — так называемых рулонных гидроизоляционных суперэластичных материалов на основе полиэстера, стеклоткани и полимерной пленки.

Для кровли крыши используется высококлассная металлочерепица. Оригинальная декоративная металлоконструкция по внешнему периметру завершит архитектурный образ бизнес-центра Boulevard.

Параллельно проходит установка, монтаж и наладка инженерно-технических систем будущего бизнес-центра. В частности, лифтовой системы Schindler, систем противопожарной защиты, электроники и сигнализации от компаний Tyco, Grundfoss, Systemair, Vitra, Ontroll, Viessmann. Также идет установка и наладка систем генеральной очистки, вентиляции и кондиционирования воздуха.

До полного завершения всех отделочных и ремонтных работ, сдачи объекта в эксплуатацию остается все меньше времени. Именно сейчас можно воспользоваться всеми преимуществами и гибкими условиями приобретения комфортной коммерческой недвижимости в центре столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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