Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал несанкционированную акцию протеста против активистов ЛГБТ, прошедшей в воскресенье у сквера Амира Темура в самом центре Ташкента, а также обсуждения вокруг прав лиц с нетрадиционной ориентацией.

По его мнению, прежде чем предъявлять какие-либо требования Узбекистану или любой другой стране, иностранные организации должны учитывать менталитет, религию, культуру и традиции нации.

«Конечно, права человека — это важный вопрос и каждый гражданин, вне зависимости от своих взглядов, находится под защитой государства. Но в нашей стране, где большинство мусульман, общество не принимает мужчин и женщин с нетрадиционной ориентацией. Наша священная религия, наша культура не позволяют этого», — заявил он.

Комил Алламжонов оценил высказывания ташкентского блогера Миразиза Базарова, который выступал в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

«Возьмите, например, Базарова, к чему привели его необдуманные высказывания?! Даже если законы, направленные против лиц с нетрадиционной ориентацией, будут смягчены, общество не примет это, и они останутся только на бумаге», — считает он.

Глава попечительского совета фонда поддержки масс-медиа ожидает, что при отмене наказания для лиц с нетрадиционной ориентацией, то «такие группы начнут свободно показывать себя на улице, количество самосудов может увеличиться в разы».

«Даже если не будет официального наказания, общество, состоящее из мусульман, всё равно не оставит их в покое. Мелкие беспорядки приведут к большим проблемам», — сказал он.

Комил Алламжонов призывал все СМИ и блогеров прекратить постоянно освещать тему ЛГБТ.

«Постоянное освещение этой темы притупляет чувствительность людей. Если так пойдёт, мы начнём принимать как норму эту очень неприятную (мягко говоря) тему. На самом деле мы должны вздрагивать, когда слышим такие разговоры. Публичная дискуссия увеличивает непроизвольный интерес некоторых слоёв общества (особенно подростков, психика которых ещё не сформирована) к данной теме. В результате это порочное явление бессознательно поглощается общественным сознанием», — заявил он.

Бывший пресс-секретарь президента и глава Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) призвал «руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться на провокации».

«Слово „демократия“ обозначает власть народа. Поскольку большинство людей против чего-то, необходимо учитывать их пожелания. Это — демократия!» — считает Комилл Алламжонов.

Глава попечительского совета фонда поддержки масс-медиа подчеркнул, что АИМК должно дать правовую оценку блогерам и их деятельности, ставшие причиной вчерашних событий.

«А все, кто нарушил закон, должны быть наказаны. Я решительно осуждаю любые незаконные демонстрации и хулиганство», — заявил он.