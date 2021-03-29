Со вторника, 30 марта, на крайние восточные районы Узбекистана будет происходить заток слабовлажных и относительно холодных воздушных масс с районов Казахстана, сообщил Узгидромет.

30−31 марта и 1 апреля по Ташкентской области и Ферганской долине ожидается слабая неустойчивость, возможны небольшие дожди с перерывами. По Джизакской и Сырдарьинской областям слабый дождь возможен лишь 31 марта.

В пятницу малооблачная и сухая погода установится уже по всей территории страны.

Ночная температура воздуха в последние дни марта и в первые дни апреля будет в пределах 0…+5 градусов. Днём 30−31 марта и 1 апреля будет довольно прохладно, в пределах +7…+10 градусов.

2 апреля начнётся вынос тёплого воздуха, и дневная температура повысится до +14…+17 градусов.