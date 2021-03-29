Неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) пройдёт 31 марта в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Ранее ожидалось, что встреча, созываемая по инициативе казахстанской стороны, состоится в Туркестане.

На саммите, в котором примет участие президент Шавкат Мирзиёев, планируется обсудить вопросы расширения и укрепления многоплановых отношений в рамках Тюркского совета.

Ожидается, что президент Узбекистана в своем выступлении обозначит инициативы по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств объединения в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Государствами-членами Тюркского совета, образованного 3 октября 2009 года, являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Венгрия участвует в работе совета в качестве государства-наблюдателя.

Узбекистан стал полноправным членом в 2019 году и впервые в этом статусе принял участие в Бакинском саммите организации 15 октября того же года.